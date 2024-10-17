В России хотят запретить Ookla Speedtest. Это самый популярный сервис для измерения скорости интернета

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В Госдуме и ФСБ поддержали предложение Международной академии связи (МАС) о запрете сервиса для измерения скорости интернета Speedtest, пишут «Известия». Одна из основных причин — американская компания Ookla делится информацией о сетях связи с иностранными спецслужбами.В своём обращении в Госдуму президент Международной академии связи Анастасия Оситис отметила, что американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи. С помощью этой информации хакеры могут осуществлять кибератаки против информационных ресурсов в любой стране.Академик МАС Сергей Мельник добавил, что российским операторам стоит удалить весь софт Ookla и перейти на российские аналоги, например, на систему «Линкметр».Представители операторов связи пока не стали комментировать предложение MAC.