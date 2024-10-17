В России хотят запретить Ookla Speedtest. Это самый популярный сервис для измерения скорости интернета

Фархад
OOKLA

В Госдуме и ФСБ поддержали предложение Международной академии связи (МАС) о запрете сервиса для измерения скорости интернета Speedtest, пишут «Известия». Одна из основных причин — американская компания Ookla делится информацией о сетях связи с иностранными спецслужбами.

В своём обращении в Госдуму президент Международной академии связи Анастасия Оситис отметила, что американцы смогли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи. С помощью этой информации хакеры могут осуществлять кибератаки против информационных ресурсов в любой стране.

Академик МАС Сергей Мельник добавил, что российским операторам стоит удалить весь софт Ookla и перейти на российские аналоги, например, на систему «Линкметр».

Представители операторов связи пока не стали комментировать предложение MAC.

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Источник:
Известия
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Комментарии

Anatoly076
+280
Anatoly076
Про блокировку этого софта пишут уже третий год. В самой первой редакции писали что Касперский обнаружил при тестах не пустые пакеты данных — типа возможно отправляются реальные данные с устройства (логины и пароли от ресурсов). Потом спустя год примерно начали писать, что фоново приложение отправляет с устройства конфиденциалку. Теперь пишут, что хранит и передает информацию о структуре сети. Интересно, что будет следующей новостью? 🤔 Блокировка РКН?! 😊
Сегодня в 09:42
#
+101
UpGrade
Если бы линкметер ещё работал… 🤦‍♂️
У меня просто висит «определение провайдера и местоположения. Подготовка». И всё, дальше не идёт. Опять же, приложения нет.
Сегодня в 09:45
#
Tigrolik
+749
Tigrolik
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сегодня в 10:19
#
Tigrolik
+749
Tigrolik
Считаные месяцы остались до полной изоляции россиян от всемирной паутины.
Сегодня в 10:21
#
EDD
+396
EDD
Ну 2ip.ru можно, как вариант, например, использовать для замеров. Но со спидтестом, конечно, не сравнится.
Сегодня в 11:41
#

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