В России хотят полностью запретить VPN, как в Северной Корее и Иране



В Роскомнадзор поступил запрос о проверке законности использования VPN на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, запрос направила сенатор Ирина Рукавишникова. Она попросила Роскомнадзор проверить, соответствует ли российскому законодательству использование VPN-сервисов на территории РФ. По словам Ирины, объективное расследование этого вопроса может послужить основанием для корректировки закона.



Среди причин, которые смущают Рукавишникову в вопросе использования VPN-сервисов, она назвала следующие факторы. Прежде всего, «по оценкам экспертов» VPN-сервисы «не защищены от вирусов и иных киберугроз» и могут использоваться для сбора данных россиян и их распространения. Письмо не приводит примеров конкретных исследований.



Вторая причина пересмотреть отношение к VPN, по мнению сенатора Ирины — такие сервисы могут быть «использованы в гибридной войне» против РФ. Она заострила внимание на том, что VPN-сервисы уже запрещены в таких странах, как Беларусь, Северная Корея, Туркменистан, Турция, Ирак, Иран, и частично ограничены в Китае и Омане.





«Объективное исследование Роскомнадзора и, возможно, других компетентных органов Российской Федерации рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России», — считает Рукавишникова



После начала 2022 года в России наблюдается небывалый всплеск интереса к VPN. При этом ранее представители российской власти заверяли, что никакой ответственности за использование VPN россиянами нет и быть не может.