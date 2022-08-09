VPN Россия

В России хотят полностью запретить VPN, как в Северной Корее и Иране

Олег

VPN


В Роскомнадзор поступил запрос о проверке законности использования VPN на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, запрос направила сенатор Ирина Рукавишникова. Она попросила Роскомнадзор проверить, соответствует ли российскому законодательству использование VPN-сервисов на территории РФ. По словам Ирины, объективное расследование этого вопроса может послужить основанием для корректировки закона.

Среди причин, которые смущают Рукавишникову в вопросе использования VPN-сервисов, она назвала следующие факторы. Прежде всего, «по оценкам экспертов» VPN-сервисы «не защищены от вирусов и иных киберугроз» и могут использоваться для сбора данных россиян и их распространения. Письмо не приводит примеров конкретных исследований.

Вторая причина пересмотреть отношение к VPN, по мнению сенатора Ирины — такие сервисы могут быть «использованы в гибридной войне» против РФ. Она заострила внимание на том, что VPN-сервисы уже запрещены в таких странах, как Беларусь, Северная Корея, Туркменистан, Турция, Ирак, Иран, и частично ограничены в Китае и Омане.

«Объективное исследование Роскомнадзора и, возможно, других компетентных органов Российской Федерации рисков, связанных с применением VPN-сервисов, может стать основой для корректировки российского законодательства с целью повышения надежности защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в России», — считает Рукавишникова

После начала 2022 года в России наблюдается небывалый всплеск интереса к VPN. При этом ранее представители российской власти заверяли, что никакой ответственности за использование VPN россиянами нет и быть не может. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Hello!
+520
Hello!
Сенотор Ирина )
Сегодня в 10:01
#
Hello!
+520
Hello! Олег Воронин
Вторая причина пересмотреть отношение к VPN, по мнению сенатора Ирины — такие сервисы могут быть «использованы в гибридной войне» против РФ.
Сегодня в 10:25
#
+163
heaven Hello!
Да здравствует великий гибрид, слава элексу.. 🙈
Сегодня в 10:27
#
Олег Воронин
+2433
Олег Воронин Hello!
🤷‍♂️ не знаю, где Вы видите опечатку. Я ничего не исправлял, не нашел.
Сегодня в 10:35
#
+11
kora
4 абзац
Сегодня в 10:23
#
+17
bulatnikovkv
Оне не не сестра Яровой, закон тот до сих пор не работает...
Сегодня в 10:36
#
Вася Вотафаков
+5207
Вася Вотафаков
А как они его собираются запретить? Если так же как боролись с телегой, то ок 😂
Сегодня в 10:41
#
Seagull
–631
Seagull Вася Вотафаков
Тут главное создать вид деятельности и потратить на это бюджетные средства )
Сегодня в 10:44
#
+302
d’Autriche
Анус свой пускай запретит
2 часа назад в 12:09
#
Bazily
+173
Bazily
Уж ты. Да тут чистка комментариев идёт полным ходом)) нельзя писать про войну и про дебилов сенаторов. Мда.
2 часа назад в 12:20
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