Мы должны ввести такие поправки в законодательство, которые запретят трэш-стримы как таковые. Думаю, это важная тема, потому что пропаганда асоциального, унижающего человеческое достоинство поведения явно не должна иметь место в соцсетях.







Совет Федерации планирует законодательно запретить проведение в интернете трансляций, на которых унижают достоинство людей. Как правило, на таких стримах собирают деньги с помощью пожертвований, а для различных издевательств над человеком установлены фиксированные расценки. Популярные стримеры могут зарабатывать на каждом эфире по несколько сотен тысяч рублей, частью выручки они делятся с «жертвами».Известны случаи, когда на таких стримах прямо во время эфира или после него умирали люди, в основном это происходило из-за того, что они не выдерживали передозировку алкоголя или наркотиков. Недавний и наиболее резонансный случай — смерть беременной девушки на стриме Стаса Решетняка (Reeflay). Выяснилось, что девушка была избита и накачана наркотиками, а блогер не впускал её в дом, из-за чего она получила переохлаждение. Reeflay продолжил вести трансляцию даже в то время, когда к нему приехали медики и полиция, хотя зрители призывали его отключить камеру.Алексей Пушков, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, внёсший предложение по запрету трэш-стримов, привёл в пример как раз этот инцидент в обоснование своей позиции.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с Пушковым и поручила комитету по законодательству подготовить законопроект. Конкретные предложения комитета будут рассмотрены в январе.