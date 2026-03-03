В России легализовали продажу поддельных товаров Adidas, Nike и Gucci

Фото freepik
В России набирает обороты легальная продажа поддельной продукции известных брендов через оформление деклараций о соответствии. Коммерсанты платят госпошлину около 1,5 тысячи рублей, регистрируют документы в единой государственной базе Росаккредитации и после этого могут спокойно торговать репликами Adidas, Nike, Gucci и других культовых марок. В бумагах фигурируют названия брендов, однако разрешений от правообладателей у заявителей, разумеется, нет.
За 2025 год и начало 2026-го Росаккредитация выдала более 1,4 тысячи таких сертификатов. Срок действия документов составляет от трёх до пяти лет. В базе числятся больше тысячи заявителей, среди которых есть и крупные юридические лица с громкими товарными знаками. Они не брезгуют выпускать паль не самого лучшего качества, однако благодаря официальной регистрации получают маркировку «оригинального товара».
Ситуация усугубляется тем, что параллельный импорт, официально разрешённый в России с 2022 года, создал благоприятную почву для злоупотреблений. Импортёры ввозят товары без согласия правообладателей, а затем оформляют на них декларации соответствия. При этом проверка подлинности продукции фактически не проводится — достаточно формального наличия документов. Власти уже озаботились проблемой и предложили маркировать все товары, ввозимые по параллельному импорту, системой «Честный знак», однако инфраструктуры для этого пока нет.
Параллельно с этим Росаккредитация начала аннулировать выданные с нарушениями сертификаты на легальные товары зарубежных брендов. В феврале 2026 года были отозваны минимум 10 документов на продукцию Adidas, что привело к запрету на продажу некоторых товаров бренда в магазинах. Причиной стало отсутствие протоколов испытаний и подозрения в подделке самих сертификатов. Под угрозой оказались Nike, Reebok, Puma и другие марки.
В Росаккредитации заявили, что «регистрация деклараций не легализует контрафакт, ответственность несёт заявитель, а при нарушениях документы приостанавливают. Все сведения о недобросовестных заявителях направляются правоохранителям». Однако пока механизм работает медленно — за всё время аннулировано лишь 27 сертификатов и две декларации, что составляет ничтожную долю от общего числа. За незаконное использование товарного знака предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы, если стоимость контрафакта превышает 2 миллиона рублей, но доказать нарушение в случае с формально зарегистрированными декларациями становится сложнее.