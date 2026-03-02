Top.Mail.Ru

В России массово переписывают названия автомобилей. Вот какие машины теперь продаются

Олег
Фото: Grok 

Автобренды, которые продают свои машины в России, начали переименовывать их на официальных сайтах. Процесс затронул как отечественные, так и зарубежные авто. 

Массовое переименование конфигураций началось из-за нового закона о локализации названий. Например, «Лада Искра» теперь продается в версиях Комфорт, Практик, Драйв. Седан «Москвич» предлагают в конфигурациях Комфорт, Бизнес и Техно. Бренд Tenet тоже сменил названия — к примеру, T4 теперь продается в вариантах Лайн и Актив вместо Line и Active. 

Любопытно, что вендоры не заменяют слова на русские, а просто меняют написание исходных названий с латиницы на кириллицу. 
Источник:
Quto
