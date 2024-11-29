В России массовый сбой интернета: не работают доставки, банки и сайты
Фархад Усманов
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Пользователи из России массово жалуются на проблемы с доступом к различным службам доставки, банковским приложениям, супермаркетам и некоторым сайтам.
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Перебои начались около 18:00 по московскому времени. Коллеги из «Кода Дурова» пишут, что сбой вызван проблемами инфраструктуры Yandex Cloud на первом дата-центре. Из-за этого часть российских сервисов и приложений перестала работать.
Судя по всему, специалисты уже занимаются устранением проблемы.
UPD: по состоянию на 20:50 по московскому времени работоспособность инфраструктуры восстановлена.