В России массовый сбой интернета: не работают доставки, банки и сайты

Фархад



Пользователи из России массово жалуются на проблемы с доступом к различным службам доставки, банковским приложениям, супермаркетам и некоторым сайтам.

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Перебои начались около 18:00 по московскому времени. Коллеги из «Кода Дурова» пишут, что сбой вызван проблемами инфраструктуры Yandex Cloud на первом дата-центре. Из-за этого часть российских сервисов и приложений перестала работать.

Судя по всему, специалисты уже занимаются устранением проблемы.

UPD: по состоянию на 20:50 по московскому времени работоспособность инфраструктуры восстановлена.
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Комментарии

+11
DJBos
Что-то начали часто сбои происходить.
2 часа назад в 20:34
#
tellurian
+2072
tellurian
Сегодня много чего не работало.
2 часа назад в 20:54
#
+45
makc80
Ааааа в России или за МКАДом, из всех новостей не было ни разу забоев, уточняйте конкретно « в России» или за МКАДом сбои были, читаю и улыбаюсь, а где я живу, о том ли Вы пишете))
час назад в 21:27
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