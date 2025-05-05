В России массовый сбой мобильных провайдеров. Связь и интернет не работают

Артем
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Пользователи жалуются на перебои связи и интернет-соединения сразу у нескольких провайдеров: «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2, «Ростелеком» и Yota. 

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Согласно данным Downdetector, проблема началась практически синхронно, около 11:00 часов по Москве.

Причины сбоя не известны.
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