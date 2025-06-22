В России массовый сбой Telegram и WhatsApp

Артем
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Пользователи жалуются на невозможность отправлять/принимать сообщения, тормоза при загрузке медиафайлов, у некоторых приложения не открываются вовсе.

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Сбой подтверждается сайтом Downdetector и наблюдаются на момент написания материала. У WhatsApp начались сегодня около 4:30 по Москве, Telegram сбоит по нарастающей, начиная со вчерашнего дня. В основном на работу мессенджеров жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Калиниградской области, а также жители Приморского и Ставропольского края.

Причины сбоя мессенджеров неизвестны.
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Источник:
Downdetector
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Комментарии

+1
сантехник
Тик ток не открывается интернет тупит некоторые сайту не открываются хотя скорость хорошая
час назад в 11:15
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tellurian
+2446
tellurian
Скорее интернет тупит. Как проводной, так и мобильный.
33 минуты назад
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