В России массовый сбой Telegram и WhatsApp

Пользователи жалуются на невозможность отправлять/принимать сообщения, тормоза при загрузке медиафайлов, у некоторых приложения не открываются вовсе.
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Сбой подтверждается сайтом Downdetector и наблюдаются на момент написания материала. У WhatsApp начались сегодня около 4:30 по Москве, Telegram сбоит по нарастающей, начиная со вчерашнего дня. В основном на работу мессенджеров жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Калиниградской области, а также жители Приморского и Ставропольского края.