законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения пакета каналов, которые вещают на единой частоте и после перехода с аналогового на цифровой сигнал должны быть доступны почти всему населению страны;

определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, а также создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;

запретить на законодательном уровне приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.







В России предложили «владельцев контентных интернет-платформ законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т. д. — к тем, которые действуют для вещателей. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на проект Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.Под контентными интернет-платформами понимаются интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».Источники «РБК» сообщают, что документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Ее руководитель — гендиректор Национальной медиа группы (НМГ) Ольга Паскина (в состав группы также входят представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, «Первого канала», РТРС и др.). Из-за пандемии коронавируса работа над концепцией была приостановлена, но теперь она возобновилась.Авторы концепции предлагают:Сообщается, что проект концепции находится на стадии обсуждения. Её разработчики полагают, что описанные тезисы и подходы еще могут меняться.Гендиректор Института исследований интернета Карена Казаряна сообщил, что под приведенное в концепции определение контентных интернет-платформ формально могут подходить многие популярные сайты: «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко» и даже зарубежные Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, социальную сеть «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp.В «Яндексе» рассказали, что считают «невозможным разрабатывать концепцию измерения онлайн-аудитории и рекламы в интернете без участия интернет-компаний». В Mail.ru воздержались от комментариев.