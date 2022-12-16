Россия Законы

В России могут отменить наказание за пиратство

Александр



Институт развития предпринимательства и экономики обратился к Минцифры РФ с письмом, в котором изложена просьба разрешить бизнесу использовать программное обеспечение без лицензии. В настоящее время это запрещено и карается по административному и уголовному законодательству.

В письме отмечается, что примерно 70% российских компаний столкнулись с проблемами из-за невозможности использовать софт, который необходим в их деятельности. Они, возможно, и хотели бы приобрести или продлить лицензии, однако иностранные разработчики отказывают им в этом, ссылаясь на санкционные ограничения.

Инициатива предполагает введение моратория на административную и уголовную ответственность за использование без лицензии не любого софта. «Пиратить» можно будет только ПО таких компаний, которые перестали сотрудничать с российскими клиентами, а российские разработчики и те, кто остался в России, по-прежнему будут защищены от нелегального использования их продукции.

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
«Яндекс Карты» обновились и стали удобнее для городских жителей
Новый «Москвич 3» можно будет вызвать на дом. И он приедет!
«Яндекс Такси» запустило новый тариф — поездки на 40% дешевле, чем в «Экономе»
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+344
Geek
Разумное решение .
Сегодня в 09:03
#
+299
d’Autriche
«Они, возможно, и хотели бы приобрести или продлить лицензии»
Дадада, конечно
37 минут назад
#
Купить рекламу