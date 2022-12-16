В России могут отменить наказание за пиратство





Институт развития предпринимательства и экономики обратился к Минцифры РФ с письмом, в котором изложена просьба разрешить бизнесу использовать программное обеспечение без лицензии. В настоящее время это запрещено и карается по административному и уголовному законодательству.



В письме отмечается, что примерно 70% российских компаний столкнулись с проблемами из-за невозможности использовать софт, который необходим в их деятельности. Они, возможно, и хотели бы приобрести или продлить лицензии, однако иностранные разработчики отказывают им в этом, ссылаясь на санкционные ограничения.



Инициатива предполагает введение моратория на административную и уголовную ответственность за использование без лицензии не любого софта. «Пиратить» можно будет только ПО таких компаний, которые перестали сотрудничать с российскими клиентами, а российские разработчики и те, кто остался в России, по-прежнему будут защищены от нелегального использования их продукции.

