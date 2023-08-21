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Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что России необходим отечественный VPN-сервис, который, в отличие от иностранных, будет работать без перебоев. Перебои обычно возникают из-за блокировки со стороны операторов мобильной связи и провайдеров интернета по инициативе Роскомнадзора.
По словам Горелкина, одна из российских IT-компаний хотела запустить VPN-сервис, но отказалась от этой идеи, посчитав, что он окажется экономически невыгоден. Депутат ссылается на опыт США, правительство которых финансируют компании, предоставляющие подобные услуги, и считает, что российским властям тоже следует оказать господдержку отечественному VPN-сервису.
Ранее Роскомнадзор посоветовал российским компаниям пользоваться услугами российских VPN-сервисов, сославшись на то, что зарубежные работают нестабильно, создают риски утечки информации и нарушают законодательство, не блокируя доступ к запрещённым в РФ онлайн-ресурсам, а потому подвергаются блокировке.
В России может появиться государственный VPN-сервис
Александр Кузнецов —
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Рекомендации
Комментарии
+89
Все ясно , точат пилу под распил . То есть другим сервисам выгодно , а у нас без гос поддержки не обойтись… ясно понятно .
2 часа назад в 21:22
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Как там Россграм кстати?
час назад в 22:03
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С регистрацией через госуслуги 🤣
час назад в 22:50
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