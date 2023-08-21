В России может появиться государственный VPN-сервис

Александр


Фото: Unsplash

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что России необходим отечественный VPN-сервис, который, в отличие от иностранных, будет работать без перебоев. Перебои обычно возникают из-за блокировки со стороны операторов мобильной связи и провайдеров интернета по инициативе Роскомнадзора.

По словам Горелкина, одна из российских IT-компаний хотела запустить VPN-сервис, но отказалась от этой идеи, посчитав, что он окажется экономически невыгоден. Депутат ссылается на опыт США, правительство которых финансируют компании, предоставляющие подобные услуги, и считает, что российским властям тоже следует оказать господдержку отечественному VPN-сервису.

Ранее Роскомнадзор посоветовал российским компаниям пользоваться услугами российских VPN-сервисов, сославшись на то, что зарубежные работают нестабильно, создают риски утечки информации и нарушают законодательство, не блокируя доступ к запрещённым в РФ онлайн-ресурсам, а потому подвергаются блокировке.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Чиновники активно закупают VPN. Обходят блокировки, которые сами организовали?
В России тестируют полное отключение VPN-сервисов? Происходит что-то странное
VPN-сервис слил данные миллионов пользователей. Владельцам iPhone повезло больше

Рекомендации

Рекомендации

Найден вопрос, который нельзя задавать ChatGPT
Нейросеть отправила Человека-паука в разные эпохи. Пещерному Спайди досталось больше всех
Apple закрывает популярнейший iCloud-сервис. Сохраните свои данные!
«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

samOsebe
+500
samOsebe
...и тов. майор "на том конце провода")
Сегодня в 20:36
#
T0mmyGfs
+161
T0mmyGfs
Будет называться ФСБВПН или еще как 😂
Сегодня в 20:59
#
+89
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Все ясно , точат пилу под распил . То есть другим сервисам выгодно , а у нас без гос поддержки не обойтись… ясно понятно .
2 часа назад в 21:22
#
Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков
С регистрацией через госуслуги 🤣
час назад в 22:50
#