





Сигналы от спутников GPS в России стали слабее. В результате снижается точность геопозиционирования, смартфоны и навигаторы со слабыми или старыми GPS-модулями могут вообще не «видеть» спутники.Проблема незаметна на открытом воздухе, то есть там, где нет помех в виде стен, потолков и мебели. В помещениях геопозиционирование может оказаться недоступно, тогда как ещё несколько дней назад оно работало без проблем. При этом отмечается критически низкое соотношение сигнал/шум — менее 20.Качество GPS-связи зависит не только от того, где используется устройство (на улице или в помещении), но также от модели. У некоторых смартфонов более сильный приём сигнала от спутников, поэтому проблем с GPS на них не наблюдается. Если смартфон или навигатор «видит» недостаточное количество спутников, его может перебрасывать на карте из одного места в другое, или он может определиться совсем не там, где находится в реальности, а за несколько десятков или сотен метров от действительного местоположения.Отключения России от GPS не стоит опасаться. Даже если это и произойдёт, устройства продолжат использовать российскую систему геопозиционирования ГЛОНАСС.