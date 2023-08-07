В России начали блокировать последние работающие VPN-сервисы

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Пользователи VPN-сервисов пожаловались на проблемы с доступом к любимым ресурсам, на которые невозможно зайти без специальных утилит. Блокировка наблюдается по всей России у большинства провайдеров интернета и операторов мобильной связи, как крупных, так и помельче.



Как отмечают пользователи, операторы и провайдеры блокируют не конкретные сервисы, а протоколы OpenVPN и WireGuard. Блокировка, вероятно, производится с помощью DPI-оборудования, предназначенного для глубокого анализа трафика, которое обязано быть установлено у всех организаций, предоставляющих доступ в интернет.



Ранее Роскомнадзор блокировал VPN-сервисы выборочно, заранее предоставляя организациям возможность заявить, что они используют услуги того или иного сервиса в своей работе — чтобы можно было внести эти организации в специальный список, исключающий для них блокировку на определённых IP-адресах. В России разрешена работа только таких VPN-сервисов, которые не предоставляют доступ к заблокированным на территории страны ресурсам, а в случае нарушения этой нормы, сам сервис подвергается блокировке.

