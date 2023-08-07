В России начали блокировать последние работающие VPN-сервисы

Александр


Фото: Unsplash

Пользователи VPN-сервисов пожаловались на проблемы с доступом к любимым ресурсам, на которые невозможно зайти без специальных утилит. Блокировка наблюдается по всей России у большинства провайдеров интернета и операторов мобильной связи, как крупных, так и помельче.

Как отмечают пользователи, операторы и провайдеры блокируют не конкретные сервисы, а протоколы OpenVPN и WireGuard. Блокировка, вероятно, производится с помощью DPI-оборудования, предназначенного для глубокого анализа трафика, которое обязано быть установлено у всех организаций, предоставляющих доступ в интернет.

Ранее Роскомнадзор блокировал VPN-сервисы выборочно, заранее предоставляя организациям возможность заявить, что они используют услуги того или иного сервиса в своей работе — чтобы можно было внести эти организации в специальный список, исключающий для них блокировку на определённых IP-адресах. В России разрешена работа только таких VPN-сервисов, которые не предоставляют доступ к заблокированным на территории страны ресурсам, а в случае нарушения этой нормы, сам сервис подвергается блокировке.

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Комментарии

+433
tomtom
Ничто не запрещает впн через впн, конечно жаль что наше руководство как бы помягче сказать....
7 минут назад
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+27
komprochekos1
Да отклбчите уже вообще интернет. Он нам и на ..й не нужОн — интернет ваш
4 минуты назад
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