Виртуальный оператор «Воентелеком» запустил тестирование защищенных SIM-карт с криптографическим шифрованием с использованием российских технологий. Об этом рассказал «РБК».
По словам одного из участников проекта, на данный момент пользователям выданы несколько сотен защищенных сим-карт. Тестирование рассчитывают завершить до конца 2021 года, после чего технология пойдет «в массы». «Воентелеком» является виртуальным оператором, который работает на физических сетях «большой четверки». Он является первым, кто участвует в эксперименте, но в будущем список операторов расширится. Вместе с защищенными SIM-картами «Воентелеком» тестирует в своей сети и новое оборудование — аппаратный модуль безопасности, который в идеале сможет шифровать связь.
В проекте по разработке защищенных сим-карт участвует компания IDX — она отвечает за создание безопасной информационной инфраструктуры. Например, владелец шифрованной «симки» сможет хранить на ней свою электронную подпись, генерировать с её помощью одноразовые пароли авторизации, а также предоставлять данные о себе различным компаниям и ведомствам — скажем, на кассе в магазине можно будет подтвердить свой возраст, не раскрывая дату рождения. Кроме того, SIM-карту с шифрованием можно будет использовать как токен для бесконтактной оплаты — гендиректор IDX Светлана Белова отметила, что «неизвестно, какие закладки есть в зарубежных Google Pay и Apple Pay, поэтому для российских сервисов вроде Тинькофф Pay и Яндекс Pay это недоверенные среды».
В ближайшие дни кураторы проекта собираются представить свои наработки в Минцифры и Минпромторга. Аналитики считают, что, если технология пройдет контроль качества и будет одобрена, в будущем всех россиян обяжут перейти на такие SIM-карты — особенно, когда в стране получит развитие сеть 5G.
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