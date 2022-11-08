iTunes Россия

В России начали официально продавать карты пополнения iTunes. От ценников выпадут глаза

Олег

iTunes


Российские ритейлеры стали продавать возможность пополнения баланса iTunes при помощи подарочных карт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, ваучеры на пополнение счета появились в продаже таких торговых сетей, как «Цифровой базар», «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо». С их помощью можно пополнить как счет iTunes для покупки контента и приложений, так и баланс аккаунта PlayStation для использования в онлайн-магазине. Переплата зачастую составлять 100% и более.

Например, «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают ваучер на 1000 рублей для пополнения счета iTunes за 1899 рублей. Он описан как «подарок к консультации специалиста «добрых Дел».

Ваучеры для PS Store продаются в польских злотых, переплата составляет около 30%. Например, карта номиналом 50 злотых (около 650 рублей) обойдется в 949 рублей, а 200 злотых (примерно 2600 рублей) — в 3219 рублей.

В «Связном» похожие расценки, но переплата достигает более 100%. Например, ваучер для PS Store на 25 долларов (примерно 1500 рублей) стоит 3250 рублей. Подписка PS Plus в рублях у этого ритейлера стоит в 2-3 раза больше официальных цен в США.

Любопытно, что метод продажи ваучеров — как подарок к консультации специалиста — снимает с ритейлера всю ответственность за возможную неработоспособность кода или блокировку аккаунта покупателя.

Напомним, что пополнять счет iTunes удобнее и экономнее всего с помощью сим-карты МТС или билайна. Что касается PlayStation Store, то недавно мы публиковали гайд по покупке контента в нем. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+52
Еремей Киба
зачем у них покупать, когда можно взять симку билайна и пополнять оттуда 1к1...
2 часа назад в 10:57
#
+52
Еремей Киба
зачем у них покупать, когда можно взять симку билайна и пополнять оттуда 1к1...
2 часа назад в 10:57
#
+56
MRS
Не ужели найдется лох который купит😅
2 часа назад в 11:08
#
+4440
Carter_Mayers
Это типа как с RU подпиской на PS Plus, 12 месяцев продают от 6500 до 9500. Но один хрен, брать придётся, ибо целая гора купленных и полученных по подписке игр, тупо без неё перестанут работать. С пополнением Apple ID всё проще, МТС и Билайн с этим справляются и успешно, ну а жадные барыги разумеется хотят на этом навариться. Вот бы и Sony придумала такую штуку, как покупка игр со счёта номера телефона, уже бы они обварились и в бабле опять купались. Сейчас слишком большие переплаты за карты пополнения кошелька. Как бы сильно не хотелось, но максимум одну игру в месяц получается купить за такие то бабосики. Хоть бы карты пополнения вернули в РФ за адекватные деньги блин
2 часа назад в 11:16
#
+8
Aleks Vlasov
Эти "баснословные" цены отражают реальный курс рубля по отношению к другим валютам, а не то, что нарисовано центральным банком
2 часа назад в 11:21
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+339
Geek
Ну! На хер !
час назад в 11:45
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Mers
+4160
Mers
🤯🫣
час назад в 11:46
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