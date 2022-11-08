В России начали официально продавать карты пополнения iTunes. От ценников выпадут глаза

Российские ритейлеры стали продавать возможность пополнения баланса iTunes при помощи подарочных карт. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, ваучеры на пополнение счета появились в продаже таких торговых сетей, как «Цифровой базар», «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо». С их помощью можно пополнить как счет iTunes для покупки контента и приложений, так и баланс аккаунта PlayStation для использования в онлайн-магазине. Переплата зачастую составлять 100% и более.
Например, «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают ваучер на 1000 рублей для пополнения счета iTunes за 1899 рублей. Он описан как «подарок к консультации специалиста «добрых Дел».
Ваучеры для PS Store продаются в польских злотых, переплата составляет около 30%. Например, карта номиналом 50 злотых (около 650 рублей) обойдется в 949 рублей, а 200 злотых (примерно 2600 рублей) — в 3219 рублей.
В «Связном» похожие расценки, но переплата достигает более 100%. Например, ваучер для PS Store на 25 долларов (примерно 1500 рублей) стоит 3250 рублей. Подписка PS Plus в рублях у этого ритейлера стоит в 2-3 раза больше официальных цен в США.
Любопытно, что метод продажи ваучеров — как подарок к консультации специалиста — снимает с ритейлера всю ответственность за возможную неработоспособность кода или блокировку аккаунта покупателя.
Напомним, что пополнять счет iTunes удобнее и экономнее всего с помощью сим-карты МТС или билайна. Что касается PlayStation Store, то недавно мы публиковали гайд по покупке контента в нем.
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