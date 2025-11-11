Top.Mail.Ru

В России начали отключать интернет до конца СВО

Артем
Решение приняли федеральные власти, сообщили жителям Ульяновска.

Уже больше недели жители Ульяновской области жалуются на отсутствие мобильного интернета. Как выяснилось, ограничения направлены на снижение активности БПЛА и будут действовать до конца специальной военной операции. Об этом сообщили представители цифрового развития региона «Правительство для граждан». 

По их словам ограничение введено по приказу федеральных властей. Отключение мобильного интернета затронет территории, где расположены объекты специального назначения. Причем представители подчеркнули, что подобные меры вводятся не только в Ульяновской области, а по всей России. 

Для жителей региона формируют списки сайтов, которые будут работать постоянно. Среди них: «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и другие. В дальнейшем перечень сервисов обещают расширить.

Власти региона отметили, что перерасчета со стороны мобильных операторов, за отсутствие ждать не стоит. Однако ряд компаний добровольно возвращает клиентам средства.
-6
Комментарии

tellurian
+2691
tellurian
Вот тут смело жителям нужно писать операторам на перерасти тарифов. Писать в ФАС и минцифры.
час назад в 14:44
#
Anatoly076
+384
Anatoly076 tellurian
И как именно надо написать, есть пример?
14 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+622
Дмитрий Могучев
Однако ряд компаний добровольно возвращает клиентам средства.

Это кто это ?
31 минуту назад
#
Anatoly076
+384
Anatoly076
Ну если списываете статьи с vc.ru, то списывайте полностью. Там же написано что речь идет ТОЛЬКО О МОБИЛЬНОМ интернете и ТОЛЬКО В РАЙОНАХ критической инфраструктуры.

А так же там написано, что власти гарантируют доступность проводного интернета, но в случаях размещения оборудования (роутеров и коммутаторов) затраты не компенсируются.

Это как у нас завод через день пытаются достать (два дет. сада посекло сбитыми). Конечно если раньше мимо проезжаешь — все связи нет, то теперь зона без связи будет на 3 км от него. Все кто живет рядом — сами виноваты 🙈.

Там нет ни слова о полном территориальном отключении, ну зачем вот просто «*овно на вентилятор набрасывать»?
15 минут назад
#