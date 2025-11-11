В России начали отключать интернет до конца СВО

Решение приняли федеральные власти, сообщили жителям Ульяновска.
По их словам ограничение введено по приказу федеральных властей. Отключение мобильного интернета затронет территории, где расположены объекты специального назначения. Причем представители подчеркнули, что подобные меры вводятся не только в Ульяновской области, а по всей России.
Для жителей региона формируют списки сайтов, которые будут работать постоянно. Среди них: «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и другие. В дальнейшем перечень сервисов обещают расширить.
Власти региона отметили, что перерасчета со стороны мобильных операторов, за отсутствие ждать не стоит. Однако ряд компаний добровольно возвращает клиентам средства.