В России начали платить за сообщения о нарушениях ПДД

На форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани было представлено приложение «Народный инспектор». С его помощью можно получать вознаграждения за сообщения о нарушениях «Правил дорожного движения».
Презентацию приложения провёл глава Министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, а постановление о выплате вознаграждений пользователям подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Народный инспектор» будет работать только в Татарстане, но не исключено, что опыт республики со временем переймут другие российские регионы. В приложении можно сообщать о 21 виде нарушений, при этом выплаты предусмотрены только за семь из них и лишь при наличии видеозаписи, на которой видно, кто нарушил и какой пункт правил. К примеру, за сообщение о проезде транспорта на красный свет можно получить 300 рублей, о выезде на встречную полосу — 1440 рублей, а за съёмку несанкционированного сброса мусора из автомобиля 1500 рублей.
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