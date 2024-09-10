В России начали платить за сообщения о нарушениях ПДД

Александр



На форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани было представлено приложение «Народный инспектор». С его помощью можно получать вознаграждения за сообщения о нарушениях «Правил дорожного движения».

Презентацию приложения провёл глава Министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, а постановление о выплате вознаграждений пользователям подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



«Народный инспектор» будет работать только в Татарстане, но не исключено, что опыт республики со временем переймут другие российские регионы. В приложении можно сообщать о 21 виде нарушений, при этом выплаты предусмотрены только за семь из них и лишь при наличии видеозаписи, на которой видно, кто нарушил и какой пункт правил. К примеру, за сообщение о проезде транспорта на красный свет можно получить 300 рублей, о выезде на встречную полосу — 1440 рублей, а за съёмку несанкционированного сброса мусора из автомобиля 1500 рублей.
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Комментарии

banditos
+146
banditos
Приложение, Привет дятлы)))
И в тех машинах что нарушают тоже есть регистраторы и вот тогда думайте сами;)
час назад в 21:55
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+15
StRuKoV
Жду давно такое у нас, всякую шваль которая по обочинам ездиет, давно пора дпс сливать!
час назад в 22:18
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