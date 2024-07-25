В России начали продавать автомобили по подписке

Банк ВТБ запустил платформу «ВТБ Авто», на которой можно арендовать автомобили, причём арендные платежи учитываются при выкупе транспорта. В основном предлагаются машины китайских марок.Как работает сервис? Клиент берёт автомобиль в аренду на три месяца, оплачивает его бронирование и вносит ежемесячные арендные платежи. По окончании этого срока можно приобрести машину по остаточной цене за вычетом уплаченной суммы. Заплатить можно собственными деньгами или взяв кредит. Сервис позволяет отказаться от выкупа авто или взять в аренду другой автомобиль на тех же условиях.«ВТБ Авто» также предлагает долгосрочную аренду автомобилей — с выкупом после трёх лет использования. В плату за подписку входят регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие услуги.