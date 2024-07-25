В России начали продавать автомобили по подписке

Александр



Банк ВТБ запустил платформу «ВТБ Авто», на которой можно арендовать автомобили, причём арендные платежи учитываются при выкупе транспорта. В основном предлагаются машины китайских марок.

Как работает сервис? Клиент берёт автомобиль в аренду на три месяца, оплачивает его бронирование и вносит ежемесячные арендные платежи. По окончании этого срока можно приобрести машину по остаточной цене за вычетом уплаченной суммы. Заплатить можно собственными деньгами или взяв кредит. Сервис позволяет отказаться от выкупа авто или взять в аренду другой автомобиль на тех же условиях.



«ВТБ Авто» также предлагает долгосрочную аренду автомобилей — с выкупом после трёх лет использования. В плату за подписку входят регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие услуги.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5912
Вася Вотафаков
Я так понимаю навезли машин, а продавать их некому. И что бы они не стояли и хоть как-то окупались придумали схему.
48 минут назад
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tellurian
+1597
tellurian Вася Вотафаков
Вы цены на сайте втб-авто посмотрите. От 97000₽ в месяц. Это выгодно компаниям может быть.
В кредит платежи ниже.
Таким и каршеринг дешевле и аренда посуточная.
24 минуты назад
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Вася Вотафаков
+5912
Вася Вотафаков tellurian
Я думаю что это удобно только тем кто еще думает какая машина ему нужна. Взял на месяц погонял. Не выгодно. Взял другую. Пс: ну значит сам банк набрал машин и решил их расшарить и подзаработать.
21 минуту назад
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