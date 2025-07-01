В России начали производство отличного аналога Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. Цена — подарок

Фото: HavalСогласно источнику, на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге был собран первый тестовый автомобиль бренда Haval по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова. Речь идет о компактном кроссовере M6, который до сих пор ввозился из Китая целиком либо по частям, а теперь полностью будет собираться в РФ, благодаря чему должен существенно подешеветь.
В Калужской области успешно стартовала локализованная сборка китайского кроссовера Haval M6, который может заменить покупателям корейские и немецкие автомобили. Об этом пишет Rg.ru.
В Калужской области успешно стартовала локализованная сборка китайского кроссовера Haval M6, который может заменить покупателям корейские и немецкие автомобили. Об этом пишет Rg.ru.
Haval M6 с габаритами 4664 х 1830 х 1729 мм и колесной базой 2680 мм может быть отличной альтернативой исчезнувшим из РФ машинам. Например, южнокорейскому Hyundai Creta (4300 x 1790 x 1620 мм) или Volkswagen Tuguan (4509 x 1839 x 1675 мм). Машина будет продаваться с уже привычным для «китайцев» мотором 1,5 литра мощностью 143 л.с. и МКПП либо «роботом» на выбор. Полноприводных версий не ожидается, а стартовый ценник — 2 179 000 рублей без учета акций дилеров.
Напомним, что до конца года возобновить продажи в РФ может и сам Hyundai, правда не лично, а через свой «прокси» — китайское юрлицо.