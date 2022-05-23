Автомобили Искусственный интеллект

В России начали штрафовать владельцев праворульных автомобилей. Причина максимально глупая

Александр



В Москве начали устанавливать дорожные камеры, которые в автоматическом режиме выявляют нарушения и отправляют провинившимся водителям квитанции для оплаты штрафа. Как выяснилось, искусственный интеллект не всегда работает корректно.

Некоторые камеры специализируются на выявлении водителей, которые во время езды разговаривают по телефону, держа его в руке, что запрещено правилами дорожного движения. Но они не учитывают, что бывают праворульные автомобили, что приводит к неправомерному начислению штрафа.

По данным Autonews, несколько обладателей праворульных автомобилей получили постановление согласно ст. 12.36.1 КоАП за телефонный разговор во время движения и должны оплатить штраф в размере 1500 рублей. Комичность ситуации заключается в том, что на фотографиях видно, что по телефону разговаривает не водитель, а пассажир, сидящий слева от него. Искусственный интеллект пока неспособен различать леворульные и праворульные автомобили, он ориентируется на то, что по телефону нельзя разговаривать тому, кто сидит впереди слева (а в случае с праворульными авто это пассажирское место).



Оспорить такой штраф довольно просто, это можно сделать через суд, предоставив фотографию, на которой видно, что телефон находится не у водителя, а у пассажира. ГИБДД потребуется некоторое время для того, чтобы обучить искусственный интеллект правильно определять положение водителя в автомобиле. Это можно сделать как по анализу автомобилей (добавив в базу праворульные модели), так и по анализу изображения в салоне (например, распознавая, где находится руль).

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3531
st00p1dm0nkey
Заголовок максимально глупый.
2 часа назад в 15:15
#
kardigan
+2503
kardigan st00p1dm0nkey
Ну какой автор, такой и заголовок. Не знаю как там у вас, а у нас несмотря на то, что большинство авто японские праворульки-камеры работают ну очень корректно(иногда я сожалею об этом,каюсь
2 часа назад в 15:35
#
+126
iroccka
У них соревнования с Ворониным по написанию заголовков, девиз соревнования: Тупой и ещё тупее
2 часа назад в 15:45
#
Mers
+3947
Mers
Что за машина фото?
2 часа назад в 16:03
#
kardigan
+2503
kardigan Mers
Судя по всему это точно не праворулька.
Выставили, поскольку уж больно тачка шикарная , как и заголовок.
час назад в 16:21
#
Pavel Nikiforov
+546
Pavel Nikiforov
Еще одно доказательство того, что никто из живых людей не обрабатывает эти письма счастья, либо делает это чисто формально.
час назад в 16:26
#
Tigrolik
+514
Tigrolik
Зато машины очень качественные и никогда не ломаются. Ради такого можно и потерпеть.
час назад в 16:48
#