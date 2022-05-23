В России начали штрафовать владельцев праворульных автомобилей. Причина максимально глупая





В Москве начали устанавливать дорожные камеры, которые в автоматическом режиме выявляют нарушения и отправляют провинившимся водителям квитанции для оплаты штрафа. Как выяснилось, искусственный интеллект не всегда работает корректно.



Некоторые камеры специализируются на выявлении водителей, которые во время езды разговаривают по телефону, держа его в руке, что запрещено правилами дорожного движения. Но они не учитывают, что бывают праворульные автомобили, что приводит к неправомерному начислению штрафа.



По данным Autonews, несколько обладателей праворульных автомобилей получили постановление согласно ст. 12.36.1 КоАП за телефонный разговор во время движения и должны оплатить штраф в размере 1500 рублей. Комичность ситуации заключается в том, что на фотографиях видно, что по телефону разговаривает не водитель, а пассажир, сидящий слева от него. Искусственный интеллект пока неспособен различать леворульные и праворульные автомобили, он ориентируется на то, что по телефону нельзя разговаривать тому, кто сидит впереди слева (а в случае с праворульными авто это пассажирское место).







Оспорить такой штраф довольно просто, это можно сделать через суд, предоставив фотографию, на которой видно, что телефон находится не у водителя, а у пассажира. ГИБДД потребуется некоторое время для того, чтобы обучить искусственный интеллект правильно определять положение водителя в автомобиле. Это можно сделать как по анализу автомобилей (добавив в базу праворульные модели), так и по анализу изображения в салоне (например, распознавая, где находится руль).

