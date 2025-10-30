В России начали взрываться Bluetooth-колонки суперпопулярного бренда

Фото: SHOTСогласно источнику, все пострадавшие жалуются на модель JBL Flip 6. Колонки сначала издают необычный звук, а потом хлопок, после чего из них валит густой дым, летят искры и даже открытое пламя. Два зарегистрированных случая произошли в ходе зарядки колонки, а еще один — во время прослушивания без подключенного зарядного кабеля. Всё это похоже на неисправность аккумулятора.
В рунете появляются всё новые случаи самовозгорания портативных колонок JBL. Об этом пишет «Газета.ру».
В рунете появляются всё новые случаи самовозгорания портативных колонок JBL. Об этом пишет «Газета.ру».
Производитель пока не комментировал эти случаи, но есть большая вероятность, что сгоревшие колонки были неоригинальными. Чуть ранее мы писали, что на маркетплейсах продается очень много подделок гаджетов именитых брендов, причем зачастую в карточке товара стоит пометка «Оригинал». Из-за этого покупатель может не подозревать, что приобретает подделку.