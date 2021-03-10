



Роскомнадзор впервые применил закон, который позволяет замедлять доступ к интернет-ресурсу, если он допускает нарушения российского законодательства в своей работе и не устраняет их. Это мягкая замена блокировке — сервис остаётся доступен россиянам, но комфортно пользоваться им невозможно из-за урезания скорости трафика со стороны операторов и провайдеров.



Ресурсом, к которому применена ограничительная мера, стал Twitter. Как объяснил Роскомнадзор, с 2017 году Twitter не удалил несколько тысяч противоправных публикаций, в том числе контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Ведомство также пригрозило, что если Twitter продолжит игнорировать требования российских законов, то меры воздействия будут продолжены вплоть до полной блокировки.



Замедление Twitter затронет 100% мобильных устройств и 50% компьютеров. По всей видимости, все мобильные операторы готовы к ограничению скорости трафика для определённых ресурсов, а среди провайдеров стационарного интернета такая возможность есть только у половины.



Не исключено, что вслед за Twitter в России могут быть замедленны и другие популярные иностранные площадки, в том числе YouTube. Ранее Роскомнадзор несколько раз обращался к YouTube, Facebook и Twitter с требованием разблокировать или отменить ограничение доступа к контенту ряда аккаунтов, связанных с пророссийской пропагандой.



Тест на замедление работы Твиттера.

Лайк, если ты не видишь этот твит. Репост если видишь. — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) March 10, 2021





