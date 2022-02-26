Apple Pay


В сети появляются сообщения о проблемах с различными зарубежными интернет-сервисами. Об этом можно судить по отчетам аналитических сайтов.

Например, по данным сайта DownDetector, у пользователей зарубежных социальных сетей Facebook и Instagram начались проблемы с доступом к сайтам. За последние несколько часов количество жалоб кратно возросло. 

Instagram

Instagram

Помимо этого, российский агрегатор такси «Ситимобил», принадлежащий VK Group, предупреждает своих клиентов о возможных трудностях с оплатой поездок посредством Apple Pay и Google Pay. Судя по всему, компания уже зафиксировала проблемы с оплатой. 

Яндекс

Российский Яндекс начал рассылать предупреждения тем пользователям, кто зарегистрирован в их сервисах через Facebook-аккаунт. Компания рекомендует как можно скорее войти в свою учетную запись и создать пару логин-пароль, чтобы иметь возможность войти даже при блокировке Facebook в России.

Напомним, что ранее Роскомнадзор сообщил о начале процесса замедления Facebook на территории РФ. Соцсеть заблокировала некоторые отечественные источники информации о текущих событиях в Украине и закрыла монетизацию некоторым российским СМИ. 



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