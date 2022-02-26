В сети появляются сообщения о проблемах с различными зарубежными интернет-сервисами. Об этом можно судить по отчетам аналитических сайтов.
Например, по данным сайта DownDetector, у пользователей зарубежных социальных сетей Facebook и Instagram начались проблемы с доступом к сайтам. За последние несколько часов количество жалоб кратно возросло.
Помимо этого, российский агрегатор такси «Ситимобил», принадлежащий VK Group, предупреждает своих клиентов о возможных трудностях с оплатой поездок посредством Apple Pay и Google Pay. Судя по всему, компания уже зафиксировала проблемы с оплатой.
Российский Яндекс начал рассылать предупреждения тем пользователям, кто зарегистрирован в их сервисах через Facebook-аккаунт. Компания рекомендует как можно скорее войти в свою учетную запись и создать пару логин-пароль, чтобы иметь возможность войти даже при блокировке Facebook в России.
Напомним, что ранее Роскомнадзор сообщил о начале процесса замедления Facebook на территории РФ. Соцсеть заблокировала некоторые отечественные источники информации о текущих событиях в Украине и закрыла монетизацию некоторым российским СМИ.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Написано же, что “в сети появляются сообщения» Никто не утверждает, что это именно так