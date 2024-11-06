В России начались проблемы с интернетом. Что происходит и как починить?

Артем
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Наблюдаются проблемы с доступом к ряду сайтов. Ситуацию связывают с нововведениями Роскомнадзора.

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Вечером, 5 ноября РКН включил для российских IP-адресов блокировку подключений к CloudFlare с использованием TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология направлена на создание приватности пользователей в сети и скрывает от интернет-провайдеров адреса посещенных сайтов. Однако ее работа мешает блокировкам и отслеживанию трафика Роскомнадзором.

В октябре Cloudflare активировала поддержку ECH для всех сайтов, работающих на его серверах. Благодаря обновлению браузеры с поддержкой ECH версии TLS 1.3, получали доступ к ряду сайтов, в том числе и заблокированных в России, что, скорее всего, и стало причиной ее блокировки. 

Из-за этого на данный момент ряд сайтов не открываются с российских IP-адресов. Те кто остался на TLS 1.2 и ниже продолжают работать.

Проблему можно попытаться решить отключением функции шифрования на уровне клиента: 

  • Введите в браузере chrome://flags;
  • Найдите в настройках TLS 1.3 (или ECH);
  • Переключите тумблер на Disabled.

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Также может помочь подключение к мобильному интернету и смена IP-адреса на иностранный. Однако даже эти варианты не являются гарантией стабильного доступа, поскольку многое зависит от настроек провайдера.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

tellurian
+2019
tellurian
Вот им всё неймется;(((
Сегодня в 13:04
#
tellurian
+2019
tellurian
Владельца браузера Mozilla Firefox оштрафовали на 3,5 млн рублей.
Первый случай, когда российский суд оштрафовал владельца не интернет-площадки или сервиса, а браузера.
😂
2 часа назад в 13:33
#

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