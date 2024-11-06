В России начались проблемы с интернетом. Что происходит и как починить?





Наблюдаются проблемы с доступом к ряду сайтов. Ситуацию связывают с нововведениями Роскомнадзора. Наблюдаются проблемы с доступом к ряду сайтов. Ситуацию связывают с нововведениями Роскомнадзора. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Введите в браузере chrome://flags ;

; Найдите в настройках TLS 1.3 (или ECH);

(или ECH); Переключите тумблер на Disabled.

Вечером, 5 ноября РКН включил для российских IP-адресов блокировку подключений к CloudFlare с использованием TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология направлена на создание приватности пользователей в сети и скрывает от интернет-провайдеров адреса посещенных сайтов. Однако ее работа мешает блокировкам и отслеживанию трафика Роскомнадзором.В октябре Cloudflare активировала поддержку ECH для всех сайтов, работающих на его серверах. Благодаря обновлению браузеры с поддержкой ECH версии TLS 1.3, получали доступ к ряду сайтов, в том числе и заблокированных в России, что, скорее всего, и стало причиной ее блокировки.Из-за этого на данный момент ряд сайтов не открываются с российских IP-адресов. Те кто остался на TLS 1.2 и ниже продолжают работать.Проблему можно попытаться решить отключением функции шифрования на уровне клиента:Также может помочь подключение к мобильному интернету и смена IP-адреса на иностранный. Однако даже эти варианты не являются гарантией стабильного доступа, поскольку многое зависит от настроек провайдера.