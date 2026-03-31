В России начались продажи фитнес-браслетов HUAWEI Band 11 и флагманских часов HUAWEI WATCH Ultimate 2

Сеть М.Видео объявила о старте продаж новой линейки носимых устройств от Huawei. Среди новинок — фитнес-браслеты HUAWEI Band 11 и флагманские часы HUAWEI WATCH Ultimate 2. Устройства делают ставку на баланс: компактный дизайн, прокачанный мониторинг здоровья и расширенные спортивные функции.

HUAWEI Band 11 — от 3999 рублей (скидка 500 рублей до 30 апреля);

HUAWEI Band 11 Pro — 4999 рублей (скидка 500 рублей до 30 апреля);

HUAWEI WATCH Ultimate 2 — 81 399 рублей (скидка 10 000 рублей до 30 апреля);

HUAWEI Band 11 — максимально лёгкий и удобный браслет для ежедневного использования. Толщина корпуса всего 8,99 мм, вес — от 16 г, поэтому он практически не ощущается на руке. Устройство получило яркий AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 1500 нит и частотой 60 Гц, а обновлённый интерфейс с карточками и сеткой делает навигацию заметно удобнее.По функциональности здесь всё серьёзно: отслеживание пульса, кислорода в крови, вариабельности сердечного ритма, анализ сна и даже мониторинг эмоционального состояния. Версия Band 11 Pro дополнительно предлагает встроенный GPS, продвинутые беговые режимы и ИИ-планы тренировок. Автономность — до 8 дней в обычном режиме и до 14 дней при экономии заряда.HUAWEI WATCH Ultimate 2 — уже совсем другой уровень. Это флагман с упором на экстремальные сценарии: корпус из циркониевого сплава, сапфировое стекло, титан и керамика. Часы выдерживают погружение до 150 м и предлагают специализированные режимы для дайвинга, а также расширенные функции для гольфа с доступом к тысячам карт полей.Внутри часов представлен полный набор датчиков с системой TruSense и технологией X-TAP для точного мониторинга здоровья. Есть поддержка eSIM, что позволяет использовать часы без смартфона, и яркий AMOLED-дисплей, который остаётся читаемым при любом освещении.Цены: