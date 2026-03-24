В России начались продажи HUAWEI MateBook GT 14

Новый ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 с топовым OLED-дисплеем, фирменной системой охлаждения и тонким алюминиевым корпусом официально поступил в продажу в России. Приобрести новинку можно в сети «М.Видео». Модель оснащена.

HUAWEI MateBook GT 14 (U7/1Т/32Гб) — 119 999 рублей.

HUAWEI MateBook GT 14 (U5/1Т /32Гб) —109 999 рублей.

HUAWEI MateBook GT 14 (U5/1Т /16 Гб) — 99 999 рублей.

HUAWEI MateBook GT 14 получил корпус из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Модель представлена в космическом сером цвете и оснащена 32 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели устройства, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам корпуса, что позволяет сохранить компактный форм-фактор.HUAWEI MateBook GT 14 получил процессоры Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 серии первого поколения. Расчётная тепловая мощность процессора (TDP) составляет до 75 Вт в стандартном режиме и достигает 115 Вт в режиме «Турбо». Также ноутбук оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.Эффективную работу устройства при высокой нагрузке обеспечивает система охлаждения с двумя вентиляторами в форме Акульего плавника (Shark Fin), прямоточной конструкцией отвода воздуха и графеновыми элементами теплопроводности. Такая конструкция способствует быстрому отводу тепла и поддерживает производительность.Ноутбук оснащен батареей 70 Вт*ч, которая обеспечивает до 15 часов автономной работы устройства без подзарядки. Кроме того, HUAWEI MateBook GT 14 оснащён высокоэффективной антенной HUAWEI с трёхмерной конструкцией, которая обеспечивает стабильное беспроводное соединение даже на увеличенном расстоянии.Стоимость новинок в сети «М.Видео»: