В России начались продажи «китайского крузака»: рамный внедорожник MG RX8 стоит очень вменяемых денег

Олег


Фото: MG


Автобренд SAIC открыл официальный предзаказ своего рамного внедорожника MG RX8. На это обратил внимание ресурс «Китайские Автомобили».

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Согласно источнику, машина для Китая не новая и продавалась там под названием Roewe RX8. Позже в ближнеазиатских странах эта модель запустилась под маркой MG, а теперь добралась и до России. В основе модели — рама от пикапа Maxus D60, поэтому при габаритах 4923 х 1930 х 1840 мм и дорожном просвете 202 мм RX8 относится к классу полноразмерных внедорожников.


Фото: MG

Внутри разместились три ряда сидений: два спереди, три посередине и еot два за ними. В числе опций обогрев и вентиляция сидений, регулировка с электроприводом, двухзонный климат, 10-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. и 6-ступенчатая гидро-АКПП. Машина оснащена подключаемым полным приводом, но по умолчанию привод будет задним, с независимой подвеской на обеих осях.


Фото: MG

MG RX8 вполне может зайти поклонникам легендарного Toyota Land Cruiser, который в Россию больше не поставляется. Купить китайский внедорожник можно за вполне адекватный прайс — от 4 190 000 рублей. «Одноклассник» Tank обойдется чуть дороже, около 4,3 млн рублей. 

-4
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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

+200
просто дед
Просто один в один Крузак 👍
2 часа назад в 17:03
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+2
Dmitry Dorodniy
Дизайн из 2000х, уродский интерьер. За 4 млн самое то!
час назад в 17:39
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