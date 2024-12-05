В России начались продажи «китайского крузака»: рамный внедорожник MG RX8 стоит очень вменяемых денег

Фото: MG
Автобренд SAIC открыл официальный предзаказ своего рамного внедорожника MG RX8. На это обратил внимание ресурс «Китайские Автомобили».
Фото: MG
Внутри разместились три ряда сидений: два спереди, три посередине и еot два за ними. В числе опций обогрев и вентиляция сидений, регулировка с электроприводом, двухзонный климат, 10-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. и 6-ступенчатая гидро-АКПП. Машина оснащена подключаемым полным приводом, но по умолчанию привод будет задним, с независимой подвеской на обеих осях.
Фото: MG
MG RX8 вполне может зайти поклонникам легендарного Toyota Land Cruiser, который в Россию больше не поставляется. Купить китайский внедорожник можно за вполне адекватный прайс — от 4 190 000 рублей. «Одноклассник» Tank обойдется чуть дороже, около 4,3 млн рублей.