В России начались продажи «китайского крузака»: рамный внедорожник MG RX8 стоит очень вменяемых денег

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Автобренд SAIC открыл официальный предзаказ своего рамного внедорожника MG RX8. На это обратил внимание ресурс «Китайские Автомобили». Автобренд SAIC открыл официальный предзаказ своего рамного внедорожника MG RX8. На это обратил внимание ресурс «Китайские Автомобили». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, машина для Китая не новая и продавалась там под названием Roewe RX8. Позже в ближнеазиатских странах эта модель запустилась под маркой MG, а теперь добралась и до России. В основе модели — рама от пикапа Maxus D60, поэтому при габаритах 4923 х 1930 х 1840 мм и дорожном просвете 202 мм RX8 относится к классу полноразмерных внедорожников.Внутри разместились три ряда сидений: два спереди, три посередине и еot два за ними. В числе опций обогрев и вентиляция сидений, регулировка с электроприводом, двухзонный климат, 10-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. и 6-ступенчатая гидро-АКПП. Машина оснащена подключаемым полным приводом, но по умолчанию привод будет задним, с независимой подвеской на обеих осях.MG RX8 вполне может зайти поклонникам легендарного Toyota Land Cruiser, который в Россию больше не поставляется. Купить китайский внедорожник можно за вполне адекватный прайс — от 4 190 000 рублей. «Одноклассник» Tank обойдется чуть дороже, около 4,3 млн рублей.