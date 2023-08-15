В России начались продажи наушников HONOR CHOICE EarBuds X5

Олег

HONOR


В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, МегаФон и других поступили в продажу HONOR CHOICE Earbuds X5. Это беспроводные наушники с активным шумоподавлением и большой автономностью.

В HONOR CHOICE Earbuds X5 для работы функции активного шумоподавления используются высокочувствительные микрофоны, которые эффективно улавливают звуки окружающего мира, а затем с помощью динамических излучателей генерируют противоположно направленные звуковые волны. Это позволяет подавить окружающий шум громкостью до 30 дБ и обеспечить чистоту звучания.

Производитель заявляет до 9 часов работы наушников от одного заряда. Если учесть аккумулятор чехла, то суммарно девайс проживет до 35 часов без розетки.

В HONOR CHOICE X5 установлен чип Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением, высокой стабильностью и улучшенной защитой от помех. Специальный игровой режим с низкой задержкой передачи звука обеспечивает отличный опыт в многопользовательских мобильных играх. А за качество звука отвечают 10-мм драйверы.

Наушники поддерживают управление жестами с двойным, тройным сжатием и касанием с удержанием, а также позволяют быстро переключаться между двумя последними устройствами.

В белом цвете их уже можно купить в магазинах России по акционному прайсу в 2 190 рублей. Позднее цена изменится на 2 990 рублей. 

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