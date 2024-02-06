В России начались продажи смартфонов HONOR X8b и HONOR X7b

Смартфоны HONOR X8b и HONOR X7b появились на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Билайн, Мегафон, OZON и других. Новинки стали продолжением серии HONOR X и предлагают улучшения в дизайне, экране, возможностях камер и автономности.HONOR X8b оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 Мп (с размером пикселя 0,64×0,64 мкм), сенсором 5 Мп с ультраширокоугольной оптикой и датчиком глубины, а также макрокамерой 2 Мп. Сенсор камеры использует технологию Nonapixel Plus при недостаточной освещенности. Фронтальная камера 50 Мп со вспышкой и функция автоматического переключения угла обзора порадует при съемке селфи.Впервые в этом классе смартфон получил немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей и ШИМ-частотой 3240 Гц, что снижает нагрузку на глаза даже низких уровнях яркости подсветки. Экран также поддерживает фирменные технологии защиты зрения: «Динамическую яркость» и «Циркадный ночной экран». Яркость 1200 нит при полноэкранной заливке белым и 2000 нит в пике будут комфортны на ярком солнце.С шириной боковой рамки всего 6,78 мм HONOR X8b стал одним из самых тонких смартфонов на рынке. Вес новинки составляет всего 166 г, доступна расцветка «Благородный зеленый» с текстурной панелью из экокожи.HONOR X7b оснащен экраном FullView 6,8 дюйма с полезной площадью 91,3%, поддерживает разрешение FHD+ и отображение 16,7 млн цветов, а также имеет сертификацию TÜV Rheinland по снижению уровня синего света. «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран» тоже присутствуют.Аккумулятор 6000 мА·ч обеспечил HONOR X7b награду DXOMARK Battery Gold Label, что означает возможность использовать смартфон без подзарядки до 3 дней. На 25 декабря 2023 года смартфон занял первое место в рейтинге автономности среди смартфонов в ценовом сегменте до 200 долларов и второе место среди всех протестированных экспертами DXOMARK смартфонов.Батарея HONOR X7b обеспечивает до 18 часов непрерывного просмотра видео, до 24 часов просмотра социальных сетей или до 69 часов прослушивания музыки. Кроме того, она отличается долговечностью, сохраняя более 80% емкости после трех лет использования.HONOR X8b в цветах «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный» уже доступен по цене 24 990 рублей за версию 8+128 ГБ и 27 990 рублей за версию с 8+256 ГБ. В период с 6 по 19 февраля действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в подарок.HONOR X7b в цветах «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный» продается за 20 990 рублей в версии 8+128 ГБ. В период с 6 по 19 февраля действует специальное предложение: скидка 2000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 в подарок.