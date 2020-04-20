Пользователи «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» в разных городах проводят виртуальные митинги. Они используют функцию «Разговорчики» и оставляют протестные сообщения рядом со зданиями администраций и просто в пути.
Митинги в сервисах «Яндекса» начались с Ростова-на-Дону, а сейчас их подхватили в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге и Красноярске. Жители этих городов призывают региональные власти отказаться от рекомендательного характера режима самоизоляции (за нарушение которого всё равно штрафуют) и ввести чрезвычайное положение, при котором они смогут рассчитывать на полноценную государственную поддержку.
«Яндекс» имеет возможность взять на себя функцию виртуальной полиции и начать блокировать протестные сообщения, поскольку функция «Разговорчики» формально предназначена только для обсуждения дорожной ситуации (например, пробок или аварий). Тем не менее, компания пока остаётся в стороне и особо не вмешивается в митинги, устраиваемые на её площадке, хотя пользователи заметили, что у некоторых административных зданий больше нельзя ставить метки.
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