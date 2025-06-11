В России началось тестирование отечественной замены Apple Pay — работает на iPhone безо всяких QR-кодов

Фото: UnsplashСогласно источнику, в Москве, Московской области и Казани запущен пилотный проект технологии приема платежей через СБП с помощью инструмента «Волна». Он работает через Bluetooth, а не по NFC, и требует наличие платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. «Волна» разработана НСПК и должна одинаково эффективно работать и на iOS, и на Android. Сейчас терминалы установлены на сотне торговых точках указанных регионов, включая несколько АЗС сети IRBIS.
Российский банк ВТБ начал тестировать новый метод бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона под названием «Волна». Об этом пишет пресс-служба банка.
Российский банк ВТБ начал тестировать новый метод бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона под названием «Волна». Об этом пишет пресс-служба банка.
Впервые НСПК показала прототип «Волны» в октябре 2024 года — мы об этом писали. В качестве преимущества новой системы, помимо совместимости с iOS, указывается возможность проводить платежи на большем расстоянии от терминала, чем обычно позволяет NFC. Также для «Волны» неважна точность позиционирования устройства относительно терминала.
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