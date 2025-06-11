В России началось тестирование отечественной замены Apple Pay — работает на iPhone безо всяких QR-кодов

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Российский банк ВТБ начал тестировать новый метод бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона под названием «Волна». Об этом пишет пресс-служба банка.

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Согласно источнику, в Москве, Московской области и Казани запущен пилотный проект технологии приема платежей через СБП с помощью инструмента «Волна». Он работает через Bluetooth, а не по NFC, и требует наличие платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. «Волна» разработана НСПК и должна одинаково эффективно работать и на iOS, и на Android. Сейчас терминалы установлены на сотне торговых точках указанных регионов, включая несколько АЗС сети IRBIS.

Впервые НСПК показала прототип «Волны» в октябре 2024 года — мы об этом писали. В качестве преимущества новой системы, помимо совместимости с iOS, указывается возможность проводить платежи на большем расстоянии от терминала, чем обычно позволяет NFC. Также для «Волны» неважна точность позиционирования устройства относительно терминала. 

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Источник:
ВТБ
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Комментарии

lazex
+69
lazex
Смущает большой радиус действия Bluetooth. Кто мешает замаскировать скамерский терминал буквально в метре-двух от легального? Хотелось бы подробностей о безопасности технологии.
Сегодня в 12:07
#
+280
просто дед lazex
Либо случайно оплатить покупку на другой кассе
Сегодня в 12:30
#
tellurian
+2459
tellurian просто дед
Думаю нужен специальный запрос на операцию.
Но вообще, хотелось бы больше узнать о безопасности данного способа.
25 минут назад
#
YABLOKOFON
+287
YABLOKOFON
Не опять, а снова, много ли терминалов обладает современной версией синегозуба или вообще обладает? Естественно для его использования надо приложение опять открывать? Раз уж ввели qr код то развивайте до конца добавьте кэшбек тогда все будут ими платить, владельцам андроида как правило пофигу у них nfc и мирпэй
2 часа назад в 14:09
#
tellurian
+2459
tellurian YABLOKOFON
Не плачу колом именно из-за отсутствия кешбэка.
24 минуты назад
#