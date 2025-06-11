В России началось тестирование отечественной замены Apple Pay — работает на iPhone безо всяких QR-кодов

Российский банк ВТБ начал тестировать новый метод бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона под названием «Волна». Об этом пишет пресс-служба банка.

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