В России начнет работу новый сервис такси Fasten от Яндекса

Олег

Фото: Яндекс

В марте 2026 года Яндекс запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов. На момент запуска воспользоваться Fasten можно будет более чем в 300 городах страны.

Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями.


Фото: Яндекс

Fasten позволит пользователям удобно решить одну основную задачу — заказать такси в несколько кликов без других сервисов внутри приложения. Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:

  • Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;
  • Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;
  • Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;
  • Business — представительский класс для особых случаев.


В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей Яндекс Про, а также новые — при соблюдении стандартных требований.

Приложение Fasten будет доступно в Google Play и App Store в марте.
