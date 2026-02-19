В России начнет работу новый сервис такси Fasten от Яндекса



В марте 2026 года Яндекс запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов. На момент запуска воспользоваться Fasten можно будет более чем в 300 городах страны.

Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком;

Fasten — базовый тариф для перемещений по городу в течение дня;

Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса;

Business — представительский класс для особых случаев.

Целевая аудитория сервиса — молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня. Благодаря доступным тарифам Fasten поможет чаще совершать поездки по повседневным делам, например, чтобы утром не опоздать на учебу или работу, а в выходные добраться до модного пространства с друзьями.Fasten позволит пользователям удобно решить одну основную задачу — заказать такси в несколько кликов без других сервисов внутри приложения. Пассажиры Fasten смогут выбирать из нескольких тарифов:В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине, а также возможность круглосуточно связаться с поддержкой.Заказы смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей Яндекс Про, а также новые — при соблюдении стандартных требований.Приложение Fasten будет доступно в Google Play и App Store в марте.