В России нашли новое применение банковским картам «Мир»





Карта «Мир» может получить новую функцию — она будет служить в качестве универсального идентификатора льготника. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Такой подход позволит использовать карту не только для получения выплат, но и для подтверждения права на льготы при покупке товаров и услуг.

Планируется, что карта будет работать как в государственных, так и в коммерческих программах поддержки. Бизнес также сможет подключаться к системе и предлагать собственные льготы для владельцев карт «Мир». В НСПК подчеркивают открытость к обсуждению возможных механизмов с органами власти и предпринимателями.Для подключения новой функции не потребуется выпускать новую карту. Достаточно будет привязать уже действующее платёжное средство через портал «Госуслуги», что упростит процесс внедрения технологии для миллионов существующих пользователей. Первый пилотный запуск проекта может состояться в 2026 году. Как отметили в Минцифры, реализация будет поэтапной: некоторые регионы могут начать работать по новой системе раньше других. Сроки внедрения оцениваются как «не сильно длительные».Над адаптацией технологических решений работают НСПК, Минцифры и Минтруд. Совместными усилиями ведомства планируют создать унифицированную систему на федеральном уровне, которая упростит процесс получения льгот для миллионов россиян. Инициатива направлена на создание удобного и технологичного инструмента для льготников. Объединение платежных и идентификационных функций в одной карте должно сократить бюрократические процедуры и сделать процесс получения льгот более прозрачным.