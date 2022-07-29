Россия UnionPay Банковские карты

В России нашли отличное применение для банковских карт UnionPay

Олег

UnionPay


Российские банки активно внедряют систему оплаты картами UnionPay через смартфон. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, что UnionPay — это китайская платежная система, конкурент Visa, MasterCard и других подобных ПС. UnionPay стала единственной зарубежной платежной системой, которая официально не ушла из РФ, поэтому российские банки продолжают выпускать такие карты.

Согласно источнику, банки активно внедряют свои карты UnionPay в платежное приложение Huawei Pay. В частности, этим занимается «Почта Банк» — он отчитался о 170 тысячах открытых банковских карт китайской ПС, а также сообщил, что ежемесячно выдает более 10 тысяч новых карт (большинство из них виртуальные).

Сейчас карты UnionPay эмитируют десять российских банков: «Газпромбанк», РСХБ, ВБРР, банк «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «МТС Банк», «Русский стандарт», «Зенит», «Примсоцбанк» и «Солидарность». Платить такой картой через смартфон пока позволяют лишь «Газпромбанк» и «Солидарность» — карты свободно добавляются в Huawei Pay и работают на совместимых российских офлайн-терминалах.

При этом тот же «Почта Банк» говорит, что подавляющее большинство операций по картам UnionPay — около 90% — приходится на зарубежные магазины; клиенты рассчитываются в Италии, Турции, Эмиратах, Сингапуре и Нидерландах.

Эксперты отмечают, что интеграция карт UnionPay в Huawei Pay вряд ли станет мейнстримом в России, просто потому, что слишком мало россиян пользуется такими картами. Для владельцев iPhone эта интеграция не представляет интереса, а Android-пользователям гораздо проще получить карту «МИР» и подключить ее к Mir Pay. 



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Источник:
Известия
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