В России наведут порядок с рассрочками. Покупать станет выгоднее

Госдума рассматривает законопроект, который призван ввести регулирование продажи товаров в рассрочку. Сейчас за термином «рассрочка» чаще всего скрывается кредит, поскольку покупателям приходится переплачивать.
Если документ будет принят, то продавцам запретят увеличивать цену при продаже товаров в рассрочку (в том числе используя комиссию за её оформление). Также будет установлен максимальный срок, в течение которого покупателю нужно погасить задолженность: с 1 декабря 2025 года — 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года — 4 месяца. Лимит суммы покупки без передачи сведений о покупке в бюро кредитных историй составит 15 тысяч рублей.
Рассрочку смогут предоставлять банки, микрофинансовые организации и прочие юрлица, включённые в специальный реестр BNPL-сервисов; минимальный размер капитала компании должен составлять 5 миллионов рублей. Штраф за просрочку выплаты задолженности не сможет превышать 20% годовых от суммы долга. Надзор над организациями, предоставляющими услугу рассрочку, будет осуществлять Центробанк.
Сейчас продажа в рассрочку есть у многих магазинов и маркетплейсов (например, AliExpress, «Яндекс Маркет», Wildberries, «Мегамаркет»), такую услугу также предлагают некоторые банки («Т-Банк», «Альфа-Банк» «Сбер»).
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