В России найден необычный способ слушать запрещённую музыку без цензуры

Александр

Фото freepik

На онлайн-барахолках стали появляться объявления о продаже песен российских исполнителей, которые подверглись цензуре или или удалению с официальных музыкальных площадок. Продавцы предлагают отправку флешек с записанными треками или пересылку аудиофайлов через облако или мессенджер. В списке представленных композиций фигурируют имена рэперов, чьи концерты отменялись, а треки исключались из стриминговых сервисов или модифицировались из-за претензий к содержанию текстов.

Первым на подобные объявления обратил внимание Telegram-канал «на Youtube уже больше 17ти лет». Отмечается, что пользователи возвращаются к практике нелегального распространения музыки, напоминающей эпоху самодельных «пластинок на костях» в СССР, когда запрещённый рок-н-ролл записывали на рентгеновских снимках. Вместо снимков теперь используются физические накопители или облачные хранилища.



Претензии регулирующих органов к таким трекам связаны с обвинениями с упоминанием наркотических средств или нецензурной лексикой. В последние годы на  крупных стриминговых платформах были видоизменены или удалены сотни песен и даже целые альбомы популярных исполнителей, включая некоторых артистов лейблов Black Star и Gazgolder. В объявлениях предлагают широкий ассортимент записей: от отдельных треков до полных дискографий. Цены варьируются в зависимости от объёма и редкости материала — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за накопитель. Некоторые продавцы подчёркивают, что файлы записаны в высоком качестве и включают эксклюзивные версии песен, недоступные в открытом доступе. В описаниях встречаются пометки «без цензуры» и «оригинальная версия».

Юристы отмечают, что подобная деятельность может попадать под признаки нарушения авторских прав и смежных прав, предусмотренные статьями 1259 и 1270 Гражданского кодекса РФ. Распространение записей без согласия правообладателей является незаконным и может повлечь гражданско-правовую или даже уголовную ответственность. Кроме того, сами песни могут содержать материалы, за распространение которых законом предусмотрена ответственность.
