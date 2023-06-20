В России обесценилась специальная версия iPhone 14. Надо брать, пока в наличии!

Олег

iPhone 14


В российском ритейле подешевела версия iPhone 14 в желтом цвете. Её можно купить существенно дешевле, чем на старте.

Напомним, что мы публиковали обзор желтого iPhone 14. Это специальная версия, которая никак не отличается от других iPhone 14, а единственная её «фишка» — это новый цвет. Apple довольно часто представляет специальные цветные версии своих смартфонов спустя несколько месяцев после релиза основной линейки.

На старте продаж ценник на желтый iPhone 14 составлял 90 тысяч рублей. А сейчас цена достигла минимума за сезон и составляет 73 796 тысяч рублей — забирайте здесь. Более габаритный iPhone 14 Plus доступен чуть дороже — за 84 тысячи рублей.

Если вам более по душе классические цвета iPhone 14, то вот здесь его можно приобрести еще дешевле — около 70 000 рублей. Желтая версия обойдется примерно на 6 тысяч дороже, при этом модель Plus стоит одинаково во всех цветах. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple продемонстрировала нереально крутые возможности камеры iPhone 14 Pro в динамичном видеоролике
На AliExpress слили дизайн всей линейки iPhone 15
В сеть слили ценники всех iPhone 15. Это просто вселенская печаль

Рекомендации

Рекомендации

В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии