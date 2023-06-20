В России обесценилась специальная версия iPhone 14. Надо брать, пока в наличии!

В российском ритейле подешевела версия iPhone 14 в желтом цвете. Её можно купить существенно дешевле, чем на старте.
Напомним, что мы публиковали обзор желтого iPhone 14. Это специальная версия, которая никак не отличается от других iPhone 14, а единственная её «фишка» — это новый цвет. Apple довольно часто представляет специальные цветные версии своих смартфонов спустя несколько месяцев после релиза основной линейки.
На старте продаж ценник на желтый iPhone 14 составлял 90 тысяч рублей. А сейчас цена достигла минимума за сезон и составляет 73 796 тысяч рублей — забирайте здесь. Более габаритный iPhone 14 Plus доступен чуть дороже — за 84 тысячи рублей.
Если вам более по душе классические цвета iPhone 14, то вот здесь его можно приобрести еще дешевле — около 70 000 рублей. Желтая версия обойдется примерно на 6 тысяч дороже, при этом модель Plus стоит одинаково во всех цветах.