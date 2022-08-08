В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

В России впервые с февраля 2022 года подешевел самый популярный компьютер Apple — MacBook Air с чипом Silicon M1. Выгодный ценник обнаружен на «Яндекс.Маркете».
Напомним, что MacBook Air конца 2020 года стал первым компьютером Apple на представленном тогда SoC Silicon M1. Симбиоз оказался очень успешным: ультрабук показал себя очень производительным в различных сценариях, но при этом совершенно не греется. В итоге оказалось, что при таком Air не совсем понятно, зачем нужен Pro 13’’ с такой же или чуть более мощной версией M1.
В конце 2021 года устройство можно было урвать на Tmall AliExpress за 75-85 тысяч рублей у официальных реселлеров вроде «Мегафона» и «Связного». В феврале эта модель подорожала чуть ли не вдвое, и в пике стоила 160-170 тысяч. Сейчас впервые с начала года ценник вновь опустился до 75-78 тысяч за версию «Евротест». Вот здесь можно приобрести MacBook Air M1 в любом из трех доступных цветов; при этом самым дешевым будет Space Gray. Чтобы получить цену 75 480 рублей, выбирайте версию «для других стран».
Отметим, что, скорее всего, вы получите MacBook Air без русских букв на клавиатуре. Это решается прозрачными наклейками за 100-150 рублей или лазерной гравировкой за 1500-2000 рублей.
Ранее я рассказывал о своих первых впечатлениях от покупки MacBook Air M1 в декабре, а также опыте активного использования спустя полгода. А если вы присматриваете себе MacBook подешевле на «вторичке» — вот подробнейший гайд по моделям в бюджете с плюсами и минусами.