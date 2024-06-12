В России обвалился ценник на Chevrolet Cobalt. Дешевле только «Гранта»

Московский автодилер снизил цену на седан Chevrolet до удивительно приятного уровня. Об этом пишут «Автоновости дня».
Фото: Chevrolet
Согласно источнику, речь идет о параллельно импортированном Chevrolet Cobalt — недорогой городской седан. Совсем недавно он продавался за 1,6 млн рублей, а теперь подешевел до 1,29 млн. За эти деньги покупатель получит весьма скромную комплектацию LS: механическая КПП, без кондиционера, но зато с ABS, EBD, BAS, обогревом зеркал и двумя фронтальными подушками безопасности. Штатная «музыка» оснащена Bluetooth и монохромным дисплеем. Под капотом — 1,5-литровый мотор на 106 л.с.
Фото: Chevrolet
Согласно источнику, речь идет о параллельно импортированном Chevrolet Cobalt — недорогой городской седан. Совсем недавно он продавался за 1,6 млн рублей, а теперь подешевел до 1,29 млн. За эти деньги покупатель получит весьма скромную комплектацию LS: механическая КПП, без кондиционера, но зато с ABS, EBD, BAS, обогревом зеркал и двумя фронтальными подушками безопасности. Штатная «музыка» оснащена Bluetooth и монохромным дисплеем. Под капотом — 1,5-литровый мотор на 106 л.с.
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Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Если хочется АКПП и больше опций, то придется отдать больше полутора миллионов: в Уфе и Оренбурге есть машины за 1,58 и 1,55 млн соответственно. А в Воронеже можно и вовсе найти Cobalt за 2 миллиона.