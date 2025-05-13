В России официально появятся автобренды Lixiang и Zeekr?

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Российские автодилеры дышат на ладан. Это показали финансовые отчеты за весь 2024 и первый квартал 2025 годов, их обсудили на прошедшем форуме «ForAuto – 2025» с участием представителей крупнейших автодилерских центров в стране.

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