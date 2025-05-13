В России официально появятся автобренды Lixiang и Zeekr?

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Российские автодилеры дышат на ладан. Это показали финансовые отчеты за весь 2024 и первый квартал 2025 годов, их обсудили на прошедшем форуме «ForAuto – 2025» с участием представителей крупнейших автодилерских центров в стране.
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Китайские автопроизводителиНа «ForAuto – 2025» стало ясно, что в течение 2024 года автодилерам очень поплохело. И дело даже не в тысячах проданных автомобилей, а в перенасыщенности рынка новых машин. Для дилера важнее не штуки в день или неделю, а скорость продажи: чем дольше авто стоит в салоне, тем скорее его часть прибыли стремится к нулю. Таковы правила этого бизнеса.
С 2022 года из автосалонов резко исчезли машины знакомых, понятных и любимых россиянами брендов, а на их место хлынул поток неизвестных ранее китайских автомобилей; к которым у них вдобавок имеется известного рода предубеждение. Да, дефицита авто в России нет, но и покупать их никто не хочет: россиянин, лет пять назад спокойно купивший бы понятный ему VAG или «южнокорейца», подозрительно косится на ассортимент машин со странным дизайном и чудными названиями, и крепче сжимает деньги в кармане.
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После перехода на китайские и отечественные авто многие дилеры едва выходят в ноль. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин считает, что в салонах стоит больше машин, чем они в состоянии продать; как следствие, их рентабельность падает, и в 2025 году «количество дилеров будет сокращаться».
Любопытно, что довольно известные автовендоры из Китая вдруг начали плодить множество новых брендов и названий, выпуская под ними фактически те же модели авто в разных комплектациях. К примеру, в Калуге стартует производство машин под брендом Tenet — по факту это машины Chery. Совсем недавно компания «Слава Моторс Рус» вывела на рынок новинку под брендом Knewstar, которая фактически является кроссовером Geely Tugella, и готовит еще одну G12 (на самом деле Geely Atlas). Тем же занят Exeed (старт сборки под собственной маркой Esteo), Jetour (регистрация марок Votour, Venxtor, Teres, Stelio и Reelm).
Вместо того чтобы нарабатывать доверие и проводить информационные кампании под одним брендом, «китайцы» начали распыляться в попытках создать иллюзию широкого ассортимента с помощью разных российских ООО. Возможно, подобная система работает в Китае, но не в нашей стране. И здесь обнадеживающим выглядит возможный заход в Россию известных во всем мире «премиальных» китайцев. Но будет ли он?
Преимущества для России
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Lixiang, Zeekr, Xiaomi — эти названия для ушей российских людей совсем не то же самое, что BMW, Volkswagen и Skoda, однако эффект они тоже имеют. Бренды достаточно много обсуждаются в рекламе, социальных сетях и на YouTube, в России они на слуху. При этом официальных поставок этих авто здесь не было и нет — в условиях санкций от США и ЕС бренды остерегаются сюда заходить. Это можно понять: те же Lixiang и Zeekr ориентируются как раз на США и Европу.
До сих пор китайские вендоры в основном боролись за сверхбюджетный сегмент, проще говоря — пытались предложить самые доступные авто. Причина прозрачна: самое дешевое у нас равно самое продаваемое, с некоторыми оговорками. Из этого тренда выбивается, пожалуй, Tank, который решил занять нишу условных «джипов», «прадо» и «геликов». Правда, его дохленькие моторы все равно далеки от Тойоты.
Zeekr (спортивные седаны и купе) и Lixiang (кроссоверы) тоже могли бы войти и предложить россиянам что-то по-настоящему богатое, мощное, дорогое. Гибридные технологии первого эшелона. Машину, за которую не стыдно перед друзьями в гаражах, которую можно с гордостью показать коллегам и удивлять пассажиров.
И первые ласточки как будто уже полетели: инсайды сообщают о переговорах и проекте «официального захода» таких электрокаров и гибридов в РФ. Однако при более детальном рассмотрении все не так красиво, как кажется.
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Представительство Sinomach Auto в России заявило о заключении договоров с Lixiang и Zeekr, и в скором времени начнется официальная дистрибуция этих автомобилей в нашей стране. Однако на сайтах брендов нет ни слова о российских планах или перспективах; по данным портала RuCars, схожие комментарии дают их представительства.
Через «представительство Sinomach Auto» на российском рынке действительно уже представлены Rox и Oting, причем последний назвали «обходом санкций от Nissan». Но сами Nissan и Rox ничего подобного не заявляли. Теоретически это можно объяснить все той же проблемой — вторичными санкциями; их легко схлопотать, если открыто трезвонить о подобных планах.
Вот только, судя по документам, «представительство Sinomach Auto» является не официальным дилером Lixiang, а экспортно-импортной компанией — проще говоря, «серовозом». Такие компании покупают машины в Китае у автоконцерна, оформляют на них документы для вывоза и отправят продавать в РФ. Для автобренда это продажа в Китае, а на самом деле машина идет реализоваться в России. Кажется, по такой же схеме будут продаваться и «китайские лакшери».
Правда, есть одно отличие — представительство Sinomach Auto заявило о готовности провести ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), государственную процедуру, которая до сих пор не проводилась для Lixiang в России. Для конечного покупателя-физлица это будет означать льготный тариф на утильсбор, то есть фактически скидка по сравнению с обычными «серовозами».
Ожидаемые тенденции
Участники форума «ForAuto – 2025» высказали несколько примечательных прогнозов на перспективу автомобильной отрасли в стране. Основная мысль — все дилеры дружно ждут низких результатов продаж и маржинальности в текущем году. Но есть и некоторые расхождения.
По словам представителя ГК «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева, поначалу он оценивал результаты 2024 года как неудовлетворительные, однако первые результаты 2025-го показали — по сравнению с ним 2024-й был хорош. Эксперт уверен: теперь выйти в ноль для дилеров уже будет победой.
А вот основатель Major Auto Михаил Бахтиаров рассматривает пару дополнительных сценариев, которые могут улучшить ситуацию на авторынке РФ. Первый — США разрешит японским и корейским брендам торговать с Россией; в этом случае в течение полугода салоны вновь наполнятся привычными для наших водителей Toyota, Mazda, Hyundai и Kia. Правда, вероятность такого поворота он оценивает в 5%. Печаль.
Второй сценарий — заход в страну премиальных «китайцев» вроде Lixiang и Zeekr, а также именитых Xiaomi и BYD, если Китай перестанет бояться санкций на фоне торговой войны с США. Появление таких машин в официальной рознице, с соответствующими гарантиями на детали от производителя разнообразит бесконечные ряды унылых Chery и Omoda с разными шильдиками. Возможно, тогда российские покупатели подразожмут кулак, удерживающий в карманах заветные миллионы рублей.