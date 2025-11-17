В России официально разрешили грузовики без водителей. Встречайте на дорогах

Скриншот Pixar



Правительство РФ расширило пилотный режим, позволяющий автомобилям без водителей передвигаться по дорогам общего пользования. Об этом пишет Quto.

«Развитие беспилотных грузоперевозок — одно из главных направлений развития высокотехнологичного транспорта. Мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора», — Минтранс РФ.



Также постановление правительства теперь разрешает езду «высокоавтоматизированных транспортных средств» без присутствия людей в кабине, но с определенными требованиями. Например, грузовики должны уметь самостоятельно останавливаться при сбоях программного обеспечения, причём делать это безопасно для других участников дорожного движения, а водители-испытатели, задействованные в тестах, не должны иметь судимостей.

Согласно источнику, Кабинет министров установил срок действия режима до 2028 года и расширил его на три дополнительных региона — с 2026 года он придет в Пермский край, Свердловскую область и Башкирию. Области включены в проект для того, чтобы беспилотные грузовики могли передвигаться по всей длине трассы М-12.