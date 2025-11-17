Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России официально разрешили грузовики без водителей. Встречайте на дорогах

Олег
Скриншот Pixar
Скриншот Pixar

Правительство РФ расширило пилотный режим, позволяющий автомобилям без водителей передвигаться по дорогам общего пользования. Об этом пишет Quto.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Кабинет министров установил срок действия режима до 2028 года и расширил его на три дополнительных региона — с 2026 года он придет в Пермский край, Свердловскую область и Башкирию. Области включены в проект для того, чтобы беспилотные грузовики могли передвигаться по всей длине трассы М-12.

«Развитие беспилотных грузоперевозок — одно из главных направлений развития высокотехнологичного транспорта. Мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора», — Минтранс РФ. 

Также постановление правительства теперь разрешает езду «высокоавтоматизированных транспортных средств» без присутствия людей в кабине, но с определенными требованиями. Например, грузовики должны уметь самостоятельно останавливаться при сбоях программного обеспечения, причём делать это безопасно для других участников дорожного движения, а водители-испытатели, задействованные в тестах, не должны иметь судимостей.

3
Источник:
Quto
Cсылки по теме:
Российские водители вскрыли всю правду о популярнейшем китайском кроссовере. Шах и мат, скептики!
Представлена Lada Niva Sport — со ржавым кузовом и течью масла прямо с завода
Названы хитовые автомобили на вторичке в октябре. Эти модели скупают мигом

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+329
просто дед
Ахахах
Водить будет тот самый робот который упал на сцене? 😂
Сегодня в 16:07
#
kardigan
+4263
kardigan просто дед
Ты не так себе это представляешь.
Всё гораздо печальнее, ибо ИИ наверное не сможет переварить количества долб??& с правами , верящих в своё бессмертие и силу приусов.
2 часа назад в 16:54
#