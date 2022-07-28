В России официально запущен Tinkoff ID — он избавит вас от логинов и паролей

Российский банк «Тинькофф» объявил о запуске собственного сервиса авторизации Tinkoff ID. Об этом сообщает сам банк на своем официальном сайте.Согласно источнику, сервис будет работать уже знакомым нам образом — нечто подобное предлагает Google, «Яндекс», «Сбер» и другие компании. Tinkoff ID является универсальным сервисом безопасной авторизации и единого входа без использования логина и пароля.Достаточно будет один раз «залогиниться» через Tinkoff ID на совместимом сайте, и впоследствии можно будет каждый раз входить в аккаунт тем же самым способом. Вам не придется придумывать или запоминать логины и пароли, достаточно знать данные своего аккаунта «Тинькофф» или иметь доступ к привязанному к нему номеру телефона. Кнопка «Войти с Tinkoff ID» будет появляться на сайтах рунета.Пример с сайта «Тинькофф»: Например, уже сейчас через Tinkoff ID можно устроиться на работу в Wildberries Job за пару кликов: Тинькофф сам передаст нужные документы — ФИО, телефон, паспортные данные. Пользователю достаточно лишь нажать кнопку, все данные подтянутся за пару секунд. Далее сведения отправляются в отдел кадров для подготовки трудового договора.Помимо упрощенной авторизации, Tinkoff ID позволит быстро заполнять в аккаунте данные о себе (они «подтянутся» из банковского аккаунта), а также быстро совершать платежи со своего счета в банке. То есть для оплаты не придется вводить данные карты — достаточно будет подтвердить оплату через Tinkoff Pay. По мнению банка, это снизит количество случаев мошенничества и применения социальной инженерии для получения цифр платежной карты.Первыми к новой системе подключились около 100 сайтов и сервисов рунета — Wildberries, «Детский мир», «мои документы», Xiaomi, «Связной», СДЭК, Ostrovok.tu и другие. В ближайшем будущем «Тинькофф» обещает подключить к ней «классифайды», то есть «ключевые» в стране сайты с бесплатными объявлениями.