Тинькофф Россия Tinkoff ID

В России официально запущен Tinkoff ID — он избавит вас от логинов и паролей

Олег

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Российский банк «Тинькофф» объявил о запуске собственного сервиса авторизации Tinkoff ID. Об этом сообщает сам банк на своем официальном сайте.

Согласно источнику, сервис будет работать уже знакомым нам образом — нечто подобное предлагает Google, «Яндекс», «Сбер» и другие компании. Tinkoff ID является универсальным сервисом безопасной авторизации и единого входа без использования логина и пароля.

Достаточно будет один раз «залогиниться» через Tinkoff ID на совместимом сайте, и впоследствии можно будет каждый раз входить в аккаунт тем же самым способом. Вам не придется придумывать или запоминать логины и пароли, достаточно знать данные своего аккаунта «Тинькофф» или иметь доступ к привязанному к нему номеру телефона. Кнопка «Войти с Tinkoff ID» будет появляться на сайтах рунета. 

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Пример с сайта «Тинькофф»: Например, уже сейчас через Tinkoff ID можно устроиться на работу в Wildberries Job за пару кликов: Тинькофф сам передаст нужные документы — ФИО, телефон, паспортные данные. Пользователю достаточно лишь нажать кнопку, все данные подтянутся за пару секунд. Далее сведения отправляются в отдел кадров для подготовки трудового договора. 

Помимо упрощенной авторизации, Tinkoff ID позволит быстро заполнять в аккаунте данные о себе (они «подтянутся» из банковского аккаунта), а также быстро совершать платежи со своего счета в банке. То есть для оплаты не придется вводить данные карты — достаточно будет подтвердить оплату через Tinkoff Pay. По мнению банка, это снизит количество случаев мошенничества и применения социальной инженерии для получения цифр платежной карты.

Первыми к новой системе подключились около 100 сайтов и сервисов рунета — Wildberries, «Детский мир», «мои документы», Xiaomi, «Связной», СДЭК, Ostrovok.tu и другие. В ближайшем будущем «Тинькофф» обещает подключить к ней «классифайды», то есть «ключевые» в стране сайты с бесплатными объявлениями. 



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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

+849
mayor42
Банк должен заниматься банковскими услугами совершенствуя собственные продукты а не искать альтернативу ширпотребу на просторах бизнеса из ничего!
28 июля 2022 в 16:11
#
+37
migachevm mayor42
тиньков банк второй кажется в России по количеству клиентов сами. почему бы и нет? я лично за, не надо карту лишний раз светить, а тиньков берет на себя обязательства по безопасности, — его же мулька.
28 июля 2022 в 16:26
#
+37
migachevm migachevm
* сами знаете после кого, так хотел написать :)
28 июля 2022 в 16:27
#
bushi
+125
bushi
А потом за каждую регистрацию/вход будут списывать по н-ное количество рубликов
28 июля 2022 в 16:23
#
+272
Monder
Как показала практика бывшего сотрудника: клиенты не помнят своих данных для входа. Разок в приложение зашли, что-то назначили и забыли тут же. Так себе способ авторизации.
28 июля 2022 в 16:23
#
tellurian
+4184
tellurian
Будут собирать данные по каждому пользователю и систематизировать.
Не, я пас.
28 июля 2022 в 17:02
#
+25
iVx4JfRk tellurian
Ага. Прикрытие чтобы майнить бигдату))
Вчера в 18:40
#
–683
n0mer iVx4JfRk
Да бигдата — это точно. Но тинь уже шкварился с базой приложения Кошелек (и ещё какое-то типа того), которое они молча выкупили и молча юзали в хвост и гриву.
Вчера в 20:00
#
+4376
Carter_Mayers
Вроде аналогичная хрень есть у Сберба, Сберб ID. Ясное дело, некоторые будут пользоваться, но процент явно не большой, кто не боится слить свои данные и кто ещё не научен горьким опытом
Вчера в 18:46
#
EDD
+45
EDD
Тинёк настолько себя уже зашкварил, что вернуть доверие клиентов будет очень непросто.
Сегодня в 06:37
#
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