В России ограничили регистрацию аккаунтов в Telegram и WhatsApp

Фархад

Telegram

Российские операторы связи получили распоряжение заблокировать передачу SMS и голосовых вызовов, используемых при регистрации в Telegram и WhatsApp, пишет «Код Дурова».

По данным источника, запрет касается подрядчиков, обеспечивающих рассылку кодов подтверждения, и уже начал исполняться. Помимо невозможности создания новых аккаунтов, вход в существующие также усложнится.

Telegram уже частично отказался от SMS для российских пользователей, используя альтернативные методы авторизации — код через email, звонок с российского номера или отправку кода в активные сессии приложения. Но при регистрации нового аккаунта подтверждение номера по SMS или звонку по-прежнему необходимо, что теперь создаёт проблему.

Тесты редакции показали, что SMS от Telegram пока всё ещё приходят на номера некоторых операторов, но это может измениться в ближайшее время. Если блокировка распространится полностью, регистрация в Telegram и WhatsApp в России станет невозможной, а пользователям придётся переходить на альтернативные способы авторизации.
Источник:
Код Дурова
Cсылки по теме:
Telegram и WhatsApp отключились в целом регионе России
Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON
Блокировка звонков в Telegram вылезла боком пользователям Android

Комментарии

Gabriel
Серьёзно взялись.
Вчера в 22:30
Anatoly076
Anatoly076
Ну вот походу надо аську доставать 🤣🤣🤣. Galaxy ставить и создавать отдельную планету для участников. Ну в 2005-х проходили ведь… 😬😬😬

Походу крышка этим мессенджерам в России…
Вчера в 22:53
Anatoly076
Anatoly076 Дмитрий Могучев
Ну значит пора осваивать Китайский WeChat — это их гос мессенджер. 😒😒😒
2 часа назад в 23:30
Феликс
Редакция как обычно проверить ничего не может)) немощная
2 часа назад в 23:24
