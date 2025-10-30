В России ограничили регистрацию аккаунтов в Telegram и WhatsApp







Российские операторы связи получили распоряжение заблокировать передачу SMS и голосовых вызовов, используемых при регистрации в Telegram и WhatsApp, пишет «Код Дурова». Российские операторы связи получили распоряжение заблокировать передачу SMS и голосовых вызовов, используемых при регистрации в Telegram и WhatsApp, пишет «Код Дурова».

По данным источника, запрет касается подрядчиков, обеспечивающих рассылку кодов подтверждения, и уже начал исполняться. Помимо невозможности создания новых аккаунтов, вход в существующие также усложнится.Telegram уже частично отказался от SMS для российских пользователей, используя альтернативные методы авторизации — код через email, звонок с российского номера или отправку кода в активные сессии приложения. Но при регистрации нового аккаунта подтверждение номера по SMS или звонку по-прежнему необходимо, что теперь создаёт проблему.Тесты редакции показали, что SMS от Telegram пока всё ещё приходят на номера некоторых операторов, но это может измениться в ближайшее время. Если блокировка распространится полностью, регистрация в Telegram и WhatsApp в России станет невозможной, а пользователям придётся переходить на альтернативные способы авторизации.