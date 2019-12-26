



Агентство Content Review подвело итоги исследование тарифов на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи — как пакетных, так и с безлимитным интернетом. В результате анализа была рассчитана средняя стоимость гигабайта и зафиксированы средние цены на тарифы с безлимитным интернетом. По стоимости гигабайта Россия заняла 6 место, а по стоимости безлимитного тарифа удержала первое место среди всех развитых стран.



Средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 187 рублей, в России — 37,3 рубля (269,3 и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно).

Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России — 602,5 рубля (на 1,6% ниже по сравнению с июлем 2019 года).

Количество стран, где доступен безлимитный интернет, увеличилось с 26 до 46.

Операторы развитых стран увеличивают выручку с абонента за счёт предложения более объёмных пакетов трафика (от 10 гигабайт и выше), что снижает стоимость гигабайта, но увеличивает затраты абонентов в целом.

Операторы развивающихся стран охвачены ценовой войной, что сказывается на стоимости гигабайта. В ряде стран операторы отказываются от каких-либо тарифов кроме безлимитных.

Наличие на рынке игрока, не поддерживающего сложившийся статус-кво по рентабельности бизнеса и развязывающего ценовую войну.

Наличие безлимитных тарифов (их присутствие снижает стоимость гигабайта).

Волатильность национальной валюты (закупки оборудования операторы проводят за иностранную валюту).

Размер страны (от этого зависит размер капитальных инвестиций в развитие и модернизацию сети).

Наличие запущенных сетей 5G (в странах с 5G дешевеют услуги LTE/3G).

Средняя стоимость безлимитных тарифов значительно выросла за счёт запуска в развитых странах, где операторы позиционируют безлимиты как премиальный продукт и если используют их в конкурентной борьбе, то в крайне ограниченном режиме, чтобы не уничтожить высокий ARPU абонентов. В развивающихся странах, где безлимитные тарифы используются как элемент конкуренции и демпинга, стоимость безлимитов стремительно снижается. Традиционно самая низкая стоимость 1 гигабайта наблюдается в странах, где население в принципе не может себе позволить дорогие услуги (Иран, Египет, Индонезия) и в странах, где операторы стараются удержать высокий ARPU за счёт навязывания объёмных пакетов трафика (Израиль).

Стоимость 1 гигабайта значительно снизилась во всех странах мира в связи со следующими факторами:На стоимость услуг связи влияют следующие факторы:Для расчёта стоимости гигабайта брались тарифы с включённым трафиком до 13 гигабайт; в каждой из стран рассматривались тарифы до 4 крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ на 23 декабря 2019 года. Список стран был сформирован в первом исследовании «Индекс гигабайта», выпущенном в 2016 году, на основе данных по размеру ВВП. Охваченную финансовым кризисом Венесуэлу в 2019 году заменила Румыния.Безлимитный интернет появился практически во всех странах, рассматриваемых в исследовании. В большинстве стран, где безлимиты есть относительно давно, операторы начали дифференцировать тарифы не только по набору дополнительных услуг (просмотр видео в HD, возможность делиться интернетом со смартфона через Wi-Fi), но и по скорости доступа к сети (10 мегабит, 100 мегабит, 450 мегабит в секунду и т. д.)Руководитель Content Review Сергей Половников:





