В России отключился Apple FaceTime

Российские пользователи техники Apple заметили, что нативное приложение для звонков FaceTime перестало работать. Оказалось, что теперь оно заблокировано Роскомнадзором.
«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — сообщили в ведомстве.
До сих пор утилиту использовали для безопасного зашифрованного аудио- и видеообщения вместо WhatsApp и Telegram. Теперь приложение не будет работать без включенного сервиса по смене виртуального местоположения.