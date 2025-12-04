Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России отключился Apple FaceTime

Олег
FaceTime

Российские пользователи техники Apple заметили, что нативное приложение для звонков FaceTime перестало работать. Оказалось, что теперь оно заблокировано Роскомнадзором.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — сообщили в ведомстве. 

До сих пор утилиту использовали для безопасного зашифрованного аудио- и видеообщения вместо WhatsApp и Telegram. Теперь приложение не будет работать без включенного сервиса по смене виртуального местоположения. 

-14
Источник:
Газета.ру
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Пора искать замену: мошенники стали чаще орудовать через FaceTime
Подтверждено: Roblox официально заблокирован в России
WhatsApp начал массово сбоить в России. Это начало тотальной блокировки?

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3
Slepoy2.0
Как включить такой сервис? Про виртуальное местоположение.
Сегодня в 12:04
#
lazex
+65
lazex tellurian
Правильно это назыается "Средства восстановления работоспособности интернета" :D
Сегодня в 12:20
#
YABLOKOFON
+372
YABLOKOFON lazex
"Средство восстановления действия 29 статьи конституции"
2 часа назад в 13:20
#
lazex
+65
lazex
"- Должен остаться только один" (с)
Сегодня в 12:19
#
+9
aleksandrovich
Пусть max заблокируют тогда тоже
2 часа назад в 13:01
#
+106
Gntlmn Mthfcng
Блин…face time был самый удобный сервис для видео аудио звонков. Вотсап и телеграмм — полное г в этом плане были… но на удивление в Максе все очень даже не плохо выглядит. Не фейс тайм конечно, но точно лучше чем вотсап и телеграмм, по моему мнению
2 часа назад в 13:04
#
YABLOKOFON
+372
YABLOKOFON Gntlmn Mthfcng
Вот этого они добивались, ловушка захлопнулась для вас
2 часа назад в 13:18
#
YABLOKOFON
+372
YABLOKOFON
3.14 сы
2 часа назад в 13:17
#