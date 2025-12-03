Top.Mail.Ru

В России отключился Roblox

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

В обед 3 декабря 2025 года на территории России перестал работать игровой сервис Roblox. Об этом пишет Gazeta.ru. 

Чуть ранее мы сообщали, что в Роскомнадзоре обратили внимание на Roblox и противоправные действия, которые в нем совершаются. Ведомство отметило, что сервис многократно получал предупреждения, но не реагирует на них. Теперь он перестал работать в рунете. 

Депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что это не просто сбой, а неработоспособность платформы может быть связана с действиями РКН: 

«Похоже, в России заблокировали Roblox. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора», — депутат Горелкин.  

Насчет более раннего заявления РКН он предположил, что «видимо, сигнал услышан не был». Само ведомство пока не комментировало ситуацию. 
Источник:
Gazeta.ru
Комментарии

Alex_Kop
А если они завтра в Steam найдут запрещенный контент, тогда послезавтра Steam заблокируют что-ли? И в AppStore и в Google play и в Apple Music и во всех остальных зарубежных интернет сервисах. Ну абсолютно во всех! Пускай все до последнего блокируют. И вот тогда счастье наступит-то! Ничего запрещенного не будет в России. Абсолютно ничего! Ничегошеньки! И тогда уже окажутся заблокированными сами россияне, в полной изоляции.
2 часа назад в 14:39
+342
needmusic Alex_Kop
И хочется лайкнуть и боязно 😃
час назад в 16:16
Yuri Konst
+178
Yuri Konst
Смысл в нём?
2 часа назад в 15:09
Мирон Медведев
Мирон Медведев
Появился ответ от РОБЛОКСА:
Уважаемые пользователи Roblox на территории России!
3 декабря 2025 года на платформе произошёл технический инцидент, из-за которого часть пользователей столкнулась с проблемами доступа.
Что произошло?В работе сервисов Roblox произошёл технический сбой, затронувший регион СНГ.
Важно понимать:Это не блокировка со стороны государственных органов или внешних структур.Это временный технический сбой, над устранением которого уже работают специалисты компании.
Сроки восстановления:Проводятся плановые технические мероприятия, направленные на восстановление стабильного доступа.По предварительной оценке, время устранения: от 7 до 24 часов.
Просьба к сообществу:• Сохраняйте спокойствие.• Не распространяйте непроверённую или ложную информацию.• Ориентируйтесь только на официальные каналы для получения обновлений о статусе работ.
минуту назад
