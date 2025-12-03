В России отключился Roblox

Фото: Unsplash
В обед 3 декабря 2025 года на территории России перестал работать игровой сервис Roblox. Об этом пишет Gazeta.ru.
Депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что это не просто сбой, а неработоспособность платформы может быть связана с действиями РКН:
«Похоже, в России заблокировали Roblox. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора», — депутат Горелкин.
Насчет более раннего заявления РКН он предположил, что «видимо, сигнал услышан не был». Само ведомство пока не комментировало ситуацию.