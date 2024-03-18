В России отключился важнейший сервис Microsoft

Олег

Microsoft

Фото: Unsplash

Пользователи из РФ сообщают, что не могут получить доступ к поисковому и нейросетевому сервису Microsoft — Bing. Больше всего на это жалуются клиенты «Ростелекома», но не только они.

Поскольку в реестре заблокированных сайтов Bing не числится, некоторые предполагают, что Microsoft предприняла новые шаги по исполнению антироссийских санкций и отключила Bing для российских IP-адресов. Действительно ли это так — пока неясно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Как только появятся новые подробности или комментарии компаний, мы обновим эту новость. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft рассылает тревожные письма по всей России
Как включить в Windows 11 новейшие засекреченные возможности
Россияне бросились скупать лицензии на Windows и Microsoft Office. Что происходит?

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–92
номер
Неееееет
2 часа назад в 18:22
#
tellurian
–854
tellurian
Это легко поверить включив впн.
2 часа назад в 18:33
#
tellurian
–854
tellurian
Почему не пишите по инициативу/предложения Горелкина про отключение смартфонов?
час назад в 18:34
#
–92
номер tellurian
Бери выше: Гера Стерлингов вообще требует электричество поотрубать на всем шарике.
19 минут назад
#
S.T.A.L.K.E.R.
+528
S.T.A.L.K.E.R.
Да кому он нужен 😁😁😁⁉️
час назад в 18:37
#
+254
Digital Persona
iOS + МТС — работает Bing
час назад в 19:30
#
Monseuir Kotoff
+213
Monseuir Kotoff
Как жить то теперь?
54 минуты назад
#