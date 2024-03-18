В России отключился важнейший сервис Microsoft

Фото: Unsplash
Пользователи из РФ сообщают, что не могут получить доступ к поисковому и нейросетевому сервису Microsoft — Bing. Больше всего на это жалуются клиенты «Ростелекома», но не только они.
Поскольку в реестре заблокированных сайтов Bing не числится, некоторые предполагают, что Microsoft предприняла новые шаги по исполнению антироссийских санкций и отключила Bing для российских IP-адресов. Действительно ли это так — пока неясно.
Пользователи из РФ сообщают, что не могут получить доступ к поисковому и нейросетевому сервису Microsoft — Bing. Больше всего на это жалуются клиенты «Ростелекома», но не только они.
Поскольку в реестре заблокированных сайтов Bing не числится, некоторые предполагают, что Microsoft предприняла новые шаги по исполнению антироссийских санкций и отключила Bing для российских IP-адресов. Действительно ли это так — пока неясно.
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