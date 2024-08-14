В России открылись круглосуточные ПВЗ. Озону и Wildberries придётся подвинуться

Александр



«Магнит» начал открывать круглосуточные пункты выдачи заказов с «Магнит Маркета». Они появились сразу в нескольких городах страны.

По словам компании, к настоящему моменту открыто более 170 круглосуточных ПВЗ в Москве и Московской области, Уфе, Воронеже, Перми, Липецке, Казани и ещё в десяти городах. В перспективе они появятся во всех городах, где есть магазины «Магнит», работающие 24 часа в сутки.

«Магнит Маркет» был создан на основе маркетплейса KazanExpress. Его главная особенность — доставка заказанных товаров всего за сутки. Получать заказы можно как в отдельных ПВЗ, так и на кассе почти в любых магазинах «Магнит». Недавно «Магнит» начал предлагать небольшим онлайн-магазинам услугу по быстрой доставке товаров покупателям. Транспортировка стоит от 99 рублей и осуществляется приблизительно за двое суток.
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Комментарии

tellurian
+1663
tellurian
Насколько востребована эту услуга?
У меня ни разу не было такой ситуации, когда нужно ночью что-то забрать.
45 минут назад
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+935
Paspartu
У меня в доме круглосуточный постамат ozon.
Забираю когда угодно.
21 минуту назад
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