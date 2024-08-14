В России открылись круглосуточные ПВЗ. Озону и Wildberries придётся подвинуться

«Магнит» начал открывать круглосуточные пункты выдачи заказов с «Магнит Маркета». Они появились сразу в нескольких городах страны.
По словам компании, к настоящему моменту открыто более 170 круглосуточных ПВЗ в Москве и Московской области, Уфе, Воронеже, Перми, Липецке, Казани и ещё в десяти городах. В перспективе они появятся во всех городах, где есть магазины «Магнит», работающие 24 часа в сутки.
«Магнит Маркет» был создан на основе маркетплейса KazanExpress. Его главная особенность — доставка заказанных товаров всего за сутки. Получать заказы можно как в отдельных ПВЗ, так и на кассе почти в любых магазинах «Магнит». Недавно «Магнит» начал предлагать небольшим онлайн-магазинам услугу по быстрой доставке товаров покупателям. Транспортировка стоит от 99 рублей и осуществляется приблизительно за двое суток.
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