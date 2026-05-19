В России открылся предзаказ на компактный планшет HUAWEI MatePad Mini

Сеть «М.Видео» открыла предзаказ на новый компактный планшет HUAWEI MatePad Mini. Новинка получила ультратонкий корпус толщиной всего 5,1 мм и вес 255 г, поэтому спокойно помещается в одной руке. Устройство ориентировано на чтение, поездки, заметки и повседневную работу.Главной особенностью MatePad Mini стал 8,8-дюймовый OLED-дисплей HUAWEI FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Экран поддерживает разрешение 2,5K, плотность 343 ppi, частоту обновления 120 Гц, цветовой охват P3 и яркость до 1800 нит. Благодаря рамкам толщиной 2,99 мм полезная площадь дисплея достигает 92%. HUAWEI заявляет, что покрытие PaperMatte устраняет до 99% бликов и отражений, поэтому планшетом комфортно пользоваться даже под ярким солнцем.

Обзор HUAWEI MatePad Mini: планшет, который я очень давно ждал

Компания также сделала упор на защиту зрения. Экран получил сертификаты SGS Eye Care 2.1 и TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Дополнительно используется технология HUAWEI X-True, отвечающая за более естественную цветопередачу и глубину изображения. Соотношение сторон 16:10 делает планшет удобным как для чтения книг и документов, так и для видео, игр и многозадачности.Несмотря на компактные размеры, внутри установлен аккумулятор на 6400 мА·ч с кремниевым анодом. Производитель обещает до 15,5 часов воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge — полный заряд занимает около 60 минут. Также появился аварийный режим работы при уровне батареи ниже 1%, позволяющий выполнять базовые действия вроде показа QR-кодов.Для видеозвонков и работы с документами планшет получил фронтальную камеру на 32 Мп и основную на 50 Мп. Камеры поддерживают интеллектуальную обработку изображений, шумоподавление, коррекцию искажений и улучшение сканов документов.HUAWEI MatePad Mini доступен в цветах «зелёный шалфей» и «графитовый чёрный» по следующим ценам:MatePad Mini с PaperMatte на 12/256 ГБ — 57 999 рублей. При покупке пользователи получат скидку 10 000 рублей, а также чехол-книжку.MatePad Mini на 8/256 ГБ — 50 999 рублей. При покупке пользователи получат скидку 9 000 рублей, а также чехол-книжку.В будущем чехол-книжку можно будет приобрести отдельно за 4999 рублей.