В России открыт предзаказ на Apple Vision Pro. Угадайте ценник

Российские продавцы электроники начали принимать заказы на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом пишут «Известия».Согласно источнику, предложения предзаказать анонсированный на WWDC девайс от Apple начали появляться как на площадках объявлений, так и в розничных магазинах по продаже электроники. Предзаказы принимают, разумеется, в рублях, и наценка выходит недурная: в среднем продавцы просят за шлем около 500 тысяч рублей, причем с полной предоплатой в момент размещения заявки.Напомним, что Apple Vision Pro появится в продаже лишь в 2024 году и поначалу попадет лишь на прилавки в США. Цена в долларах составляет $3499, или около 280-300 тысяч рублей по курсу на сегодня.Эксперты, опрошенные «Известиями», предостерегают от предзаказов девайсов, которые еще нигде не продаются. Они говорят, что шанс мошенничества или вымогательства со стороны продавца крайне велик.